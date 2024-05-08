День матери: топ-10 крутых подарков по цене до 1000 грн

Цветочные композиции или букеты из конфет

Чтобы создать настоящее праздничное настроение, подарите маме букет. Если переживаете, что цветы слишком быстро увянут, то отличным вариантом станет композиция из зефира или конфет. Такой подарок порадует не только своим видом, но вкусом. Тем более сейчас на рынке большой выбор таких изделий.

Зефирные букеты являются отличным вариантом для подарка (скриншот).

Косметический набор

В любом возрасте косметика является беспроигрышным вариантом для женщины. Но перед покупкой стоит узнать, какую фирму предпочитает ваша мама, или каким видом средств не пользуется - например, не каждой женщине подходят скрабы, спреи и т. д. С бюджетом в 1000 грн можно купить приличный набор даже экокосметики украинских производителей.

Процедура в спа-салоне

Прекрасным вариантом подарка станет сертификат на посещение процедуры в спа-салоне. Сначала попробуйте у мамы узнать, интересно ли было бы ей попробовать, например, тайский массаж или обертывания в шоколаде, возможно, есть конкретная процедура, о которой она давно мечтает. Поверьте, такой подарок принесет маме не только радость, но и позаботится о ее физическом состоянии.

Сертификат в салон красоты

Иногда обновление стрижки или небольшой эксперимент с волосами может полностью изменить внешность женщины. Итак, если ваша мама готова экспериментировать с образами, подарите ей сертификат в парикмахерскую или салон красоты. Но здесь нужно очень тщательно подобрать мастера, чтобы процедуру выполнили качественно.

Фитнес-браслет

Если ваша мама заботится о фигуре, полезным подарком станет фитнес-браслет. Тем более, что сейчас на рынке достаточно много предложений, которые вкладываются в бюджет с размером в 1000 грн.

Фитнес-браслет станет отличным подарком (скриншот)

Билеты в театр или концерт

Этот вариант подарка подойдет, если ваша мама любит посещать культурные события. Зная вкусы своей мамы, вы точно сможете подобрать удачный вариант мероприятия. Сейчас немало предложений - это может быть вечер классической музыки в Ботаническом саду, премьера в театре или творческая встреча с любимым писателем. Здесь главное, чтобы в выбранную дату ваша мама не имела других планов.

Украшения

Если ваша мама любит украшения, можно подобрать неплохие варианты из серебряных подвесок. Также многие мастерицы в интернете предлагают изделия ручной работы из бисера, натуральных камней, керамики и т. д. Здесь также важно учесть вкусы мамы, какие цвета она любит и под какие образы может подойти выбранное вами украшение.

Комнатные растения

Если ваша мама любит цветы, но не признает букеты, то комнатное растение станет отличным вариантом. Чаще всего покупают орхидеи, поскольку при правильном уходе они обильно и долго цветут. Но учтите, что растение не обязательно должно быть цветущим. Хорошим подарком станет декоративный бамбук или бонсай.

Комнатное растение станет хорошим подарком (скриншот)

Сертификат в любимый магазин

Некоторые женщины практичны, поэтому предпочитают подарки, которые можно использовать в быту. Если вышеперечисленные варианты вам не подходят, то стоит купить сертификат в магазин, товары которого очень нравятся вашей маме. Это может быть бренд посуды, одежды или мелкой бытовой техники. Так мама точно выберет то, что нужно ей.

Мелкая бытовая техника

Фен, блендер, овощерезка, утюг или подобная мелкая техника очень полезны в быту. Если остановитесь на этом варианте, сначала узнайте, точно ли у вашей мамы нет такого прибора. Также стоит перед покупкой отследить акции, ведь многие магазины ко дню матери будут предлагать скидки на товары.