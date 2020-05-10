День матері: гарні привітання в листівках і віршах для коханих мам

День матері в Україні (фото: freepik.com)

День матері в Україні стає все більш популярним святом

День матері в Україні традиційно відзначається у другу неділю травня, і цьогоріч ми будемо вітати наших найголовніших людей у житті сьогодні, 10 травня. У нашому матеріалі ми зібрали гарні листівки, картинки, привітання у віршах і прозі, якими можна порадувати коханих матусь.

Цікаво, що про це свято в Україні дізналися ще в 1928 році завдяки Союзу українок Канади. Але в 1939 році "совєти" заборонили традицію, що прийшла з Заходу. У 1990-му про День матері знову згадали, а в 1999-му його затвердили законодавчо. І з кожним роком День матері стає все більш і більш популярним в Україні святом.

Гарні вірші і листівки для коханих мам

Таких, як ти, немає більше в світі,

Ти лиш одна, матусечка, така,

Завжди весела, щира і привітна,

Красива, модна, молода й струнка.



Так залишайся, мила, ось такою,

Нехай роки кудись собі біжать,

Ти не залеж від них, будь молодою,

Вмій кожен день з усмішкою стрічать!

***

З Днем матері щирі я шлю вам вітання.

Хай справдяться всі від життя сподівання.

Бажаю турботи, поваги, любові,

Були щоб красиві, кохані, здорові!



Бажаю веселощів, радості гору,

Хай успіхів буде доволі вже скоро.

Ви можете завжди пишатись собою,

Ніхто не зрівняється з мами красою!

У цей чудовий світлий день

Багато хочеться сказати,

Рідненька матінко моя,

Хай завжди до твоєї хати

Заходять щастя та добро,

І світла радість, і натхнення,

Я хочу, в тебе щоб було

Різноманітним повсякдення.

Хай соловейко у саду

Для тебе пісню заспіває,

І ніжне серденько твоє

Ніколи горя не зазнає.

***

Тобі подякувати, мамо, хочу,

За ніжність рук і теплоту очей,

За затишок і за любов досхочу,

За тисячі недоспаних ночей!



Погляд твій лагідний, дотики рідні,

Все це зі мною на довгі роки,

Хай з тобою люди будуть привітні,

Хай сам Господь береже від журби!

З Днем матері вітаю,

Із найщирішим святом.

Матусям всім бажаю

Міцне здоров’я мати.



Хай успіхи дитячі

Дарують вам наснагу.

Вам, люблячим й терплячим,

Достатку, сил, уваги!

***

Найкраща моя нене,

З Днем матері вітаю

І від усього серця

Здоров’ячка бажаю.



Щоб ти щаслива була,

Щоб кожну мить раділа.

Щоби усе вдавалось,

Щоб збулось, що хотіла.

В День матері усім жінкам

Я щирі шлю вітання.

Ви віддаєте діточкам

Всі сили без вагання.



Вклонімося сьогодні вам

За безкінечну працю.

Хай доля щастя принесе

Вам на красивій таці!

***

Ти - мати, ти - свята й благословенна!

Ти - жінка, що продовжує життя.

Дарують діти нехай радість і натхнення,

Нехай буде щасливим майбуття.



З днем матері тебе вітаю щиро,

Нехай Господь благословить сім’ю.

Хай в домі буде весело і мирно,

І часто кажуть: "я тебе люблю"!

Вітаю зі святом тебе, моя рідна!

Щасливою будь, від радості квітни,

Усміхнена будь, ніколи не плач,

Бажаю не знати печалі й невдач.



Матусенька люба, ти краща у світі!

Даруєш всім ласку свою й добре світло.

Поруч з тобою затишно й тепло.

Нехай все чудово буде у тебе!

***

Бути матір’ю - щастя і праця,

Я вітаю сьогодні з цим днем!

Нехай діти любов’ю віддячать,

Хай зв’язок ваш палає вогнем.



Щоб затишно й привітно у домі

Материнському завжди було.

Щоб частіше збиралися рідні

Під твоє материнське крило.

З днем матері тебе вітаю,

Бажаю сонячних хвилин.

В очах дитячих прочитати

Прекрасний часу мирний плин.



Неси звання своє щасливо,

Нехай воно прибавить сил,

Хай усмішка дитяча буде

Важливіша від всіх світил.



Нехай здорові діти будуть,

Тоді щаслива будеш ти.

Бажаю ніжності, любові,

Порозуміння, теплоти.

***

Немає ближче в цілім світі,

Тепло виблискує в очах,

Ростуть в добрі у мами діти,

Не знають поруч з нею страх.



З днем матері скоріш вітати,

Біжать хай дочки та сини,

Дарує їм турботу мати,

У радості проходять дні.

Привітання у віршах і прозі з Днем матері

Вітаю з Днем матері та побажати хочу, щоб не смикалося око від щастя і не страждала особливо нервова система, щоб діти розуміли з півпогляду і радували щирими обіймами, щоб сім'я була щасливою монархією на чолі з доброю і турботливою мамою.

***

З Днем матері вітаю. Я бажаю від усієї душі, щоб материнське серце ніколи не втомлювався битися і любити, щоб діти слухалися і поважали, щоб у відносинах ніколи не було кризи, бажаю завжди залишатися щасливлю і веселою матусенькою.

Гарна картинка до Дня матері (pixabay.com)

Матусю, саме ти є для мене у всьому прикладом, адже ти справжній ідеал! Нехай твої очі завжди сяють, усмішка осяває світ сонячним світлом, а краса душі й тіла ніколи не в'януть! Бажаю тобі доброго здоров'я і вічного жіночого щастя!

***

Вітаю з Днем матері та від усього серця бажаю жодного дня без мрії та щастя, жодної миті без любові та добрих сподівань. Бажаю завжди пишатися перемогами своїх дітей, бажаю яскравою зіркою вдачі опромінювати шлях своїх діточок.

Букет до Дня матері (pixabay.com)

Кохана мамо, дякую тобі за все, що ти для мене зробила і продовжуєш робити! Без тебе я б ніколи нічого б не домоглася. Твоя турбота і материнська любов завжди та всюди мене оберігають. Будь щаслива, рідна, тобі міцного здоров'я та довгих років життя. Люблю і цілую!

***

Вітаю з Днем матері та побажати хочу солодкого і соковитого життя, як стиглий кавун з насінням достатку й удачі, бажаю не просто дітей, а найкращих вундеркіндів, бажаю міцної й дружної сім'ї.

Відеопривітання до Дня матері

Привітання з Днем матері (відео: YouTube)

Раніше ми писали, які квіти категорично не можна дарувати жінкам у певному віці. Виявляється, недоречним букетом можна образити.