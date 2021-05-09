День матері 2021: найкрасивіші привітання у віршах і листівках для коханих мам

У цей день, на відміну від 8 березня, вітають не всіх жінок, а саме тих, хто стали матерями, а також вагітних жінок. Свято сьогодні відзначається в 23 країнах світу, а вперше його відсвяткували у США в 1914 році.

Привітання у віршах і листівки для коханих матусь

Матусю єдина, матусю рідненька,

Щоб ти не хилилась в журбі.

І в осінь, і взимку, весною і влітку,

щастя й здоров'я тобі.

Уклін тобі, мила матусю, лебідко,

За щирість, за ніжність,

За ласку й тепло.

Хай сонце сміється,

хай все удається тобі!

В День Матері бажаю,

Краси, насолоди

І вічної вроди!

Від Бога - здоров'я,

Сил - від природи!

Тепла і натхнення,

Любові і сміху,

Від рідних і друзів -

Безмежної втіхи!

Наша мила і люба, найкраща у світі,

Бажаємо щастя, даруємо квіти.

Щоб сонце і зорі плекали тепло

І щоб завжди здоров'я у тебе було.

Щоб смутку не знала, ми просимо долі,

Добра тобі й радості, рідна, доволі.

Бо людям для щастя багато не треба -

Сімейного затишку й мирного неба.

Лагідна, рідненька, добра і проста,

Наша дорогенька, наша золота,

Натруджені руки, мудрі слова,

Вам, мамо, ніколи спокою нема.

Тож дозвольте в день такий святковий

Побажати щастя, радості в житті,

Щоб не знали, мамо, горя Ви ніколи

І до 100 років Ви для нас жили!





Де взяти слів, щоб вдячність передати

За все добро, за ласку, за любов,

За світ оцей, що нам подарували,

І за тепло, що даруєте знов.

Нехай Вас пам'ятають внуки й діти,

Нехай в саду співають солов'ї,

Бажаєм Вам за сто в здоров'ї жити,

Добра і щастя в вашому житті!