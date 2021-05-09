День матери 2021: самые красивые поздравления в стихах и открытках для любимых мам

День матери 2021 в Украине отметят во второе воскресенье мая. В этом году праздник совпадет с Днем победы 9 мая. В этот важный праздник принято поздравлять главного человека в жизни каждого - любимую маму, баловать ее вниманием, подарками, цветами, завтраком и вкусным ужином.
Читайте в нашем материале далее, как поздравить мам с этим важным днем.
В этот день, в отличие от 8 марта, поздравляют не всех женщин, а тех, кто стали матерями, а также беременных женщин. Праздник сегодня отмечается в 23 странах мира, а впервые его отпраздновали в США в 1914 году.
Своей маме, скажу я "Спасибо!",
За рождение свое на земле.
За бессонные, долгие ночи,
И слова любви, в полной мгле.
Ты, мой в жизни - ангел-хранитель.
Ты, наставник мой главный и, друг.
Только ты никогда не обидишь,
Ты дороже мне всех, кто вокруг!
Поздравляю, мамочка родная.
О тебе, когда мне трудно, вспоминаю.
Защитишь всегда меня от бед,
Дашь мне на любой вопрос ответ.
Радости желаю много-много,
А случись беда - не унывать.
В речке жизни, быстрой и глубокой,
Омутов, водоворотов избегать.
Красоты в делах и окружении!
Радости, искрящего веселья!
Успехов и почаще слышать поздравления!
Всех на свете матерей
Мы сегодня поздравляем,
Чтоб любили дети вас,
От души мы пожелаем!
Чтоб заботились о вас,
И звонили, и писали,
Чтобы одиноких дней,
Вы в судьбе своей не знали!
Кто самый святой человек на Земле,
Самый любимый, добрый и ласковый?
Мама приходит на помощь ко мне
В час трудный, жестокий и пасмурный!
Маму сегодня поздравить спешу
И пожелать ей успеха большого!
Мама, тебя я очень люблю,
Будь же счастлива и будь здорова!
Мама - светлое слово.
В жизни оно одно такое.
В праздник светлый и чистый
Желаем мамам улыбок лучистых.
Пусть мама будет счастлива всегда.
Пусть будет в жизни много тепла.
Желаем всем мамам в этот день,
Чтобы птицы удачи явилась к ним тень.
Ранее мы писали, про главные традиции праздника Дня матери в Украине.