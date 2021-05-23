День літнього сонцестояння 2021: дата, основні традиції і заборони
День літнього сонцестояння у 2021 році стане важливою астрономічною подією. У цей день потрібно складати карту бажань, планувати друге півріччя і починати нові справи.
Коли у 2021 році день літнього сонцестояння, які існують традиції та суворі заборони – читайте в нашому матеріалі нижче.
Що таке день літнього сонцестояння
Це найдовший світловий день в році та найкоротша ніч. Сонце в цей день досягає максимально високої позиції. Цей день вважається астрономічним початком літа в Північній півкулі та початком зими в Південній півкулі.
Після цієї дати світловий день почне знову скорочуватися, а ночі будуть збільшуватися.
Коли відзначають день літнього сонцестояння
Цей день має перехідну дату і в залежності від року дата може випадати на 20 або 21 червня. У високосному році - 20 Червня. У 2021 році день літнього сонцестояння відзначатиметься 21 червня. Пік припаде на 03: 32.
Традиції дня літнього сонцестояння
З давніх-давен цей день мав магічне значення і в Європі влаштовували різні масові гуляння і містичні обряди. Стародавні слов'яни називали цей день по-різному: Солнцекрес, Колосок, Ярилів день, Духів день і Коловорот.
За народними повір'ями, саме в цей день рослини стають максимально цілющі, а сили природи здатні зробити організм людини здоровим. Знахарі збирали трави для лікування саме в цей день і потім використовували їх протягом усього року.
Свято пов'язане із залученням здоров'я, удачі та сімейного благополуччя. Вранці потрібно обов'язково привітати сонце і виконати зарядку під його променями.
День найкраще провести з рідними та близькими за містом, ближче до водойм. Можна плести вінки, проводити медитації, налаштовуватися на позитив і використовувати потужну енергетику цього дня для виконання всіх своїх бажань.
Наряди в цей день повинні бути світлими, сонячними, з відтінками жовтого і квітами. У їжу потрібно вживати фрукти, рослинну їжу, трав'яні чаї.
Молоді дівчата, які хочуть вийти заміж, в цей день обов'язково ходили в лазню або купалися у водоймах. Для здоров'я і краси вмиватися потрібно тільки ранковою росою.
Щоб залучити достаток в день літнього сонцестояння, потрібно набрати води в посудину і кинути в неї монети. А на світанку їх дістати та заховати подалі.
Заборони в день літнього сонцестояння
Не можна лаятися, сперечатися і конфліктувати
Не можна допускати негативні емоції, агресію і лихослів'я
Не можна кричати, плакати та піддаватися зневірі
Прикмети в день літнього сонцестояння
Погана і похмура погода - до поганого врожаю
Багато роси вранці - до хорошого врожаю
Зоряне небо в ніч перед днем літнього сонцестояння - хороший грибний сезон
Зустріти світанок - до щасливого і вдалого року
Всі бажання, загадані на світанку - обов'язково здійсняться
Для залучення грошей і успіху в цей день клали під двері монету
Жовтий одяг в цей день - до удачі
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