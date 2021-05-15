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День батька в Україні в 2021 році: коли і як будемо відзначати

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Субота 15 травня 2021 10:53
День батька в Україні в 2021 році: коли і як будемо відзначати Фото: День батька в Україні в 2021 році (freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

День батька в Україні почали відзначати порівняно недавно, хоча в багатьох країнах світу це свято досить популярне вже давно. З 2019 року День батька отримав в Україні статус державного свята і став відзначатися в третю неділю червня. Цього року ми будемо відзначати День батька 20 червня.

Що це за свято і які існують традиції – читайте в нашому матеріалі нижче.

Історія свята

Відзначати цей день почали в США. Сонора Додд на початку 1900-х років запропонувала після Дня матері проводити подібне святкування і для батьків. Вона пояснила, що роль батька теж дуже важлива у вихованні й хотіла таким чином висловити подяку власному батькові, який виховав шістьох дітей самостійно після смерті дружини.

Ідея була схвалена владою штату, потім її підхопили інші штати, а потім і інші країни. У різних країнах дата Дня батька не однакова. Багато хто відзначає в третю неділю червня, є країни, у яких ця дата постійна – 20 або 21 червня, а також у вересні та листопаді. Є ще й Всесвітній День батька, який відзначають в третю неділю вересня.

Як відзначають День батька

У кожній країні традиції святкування різні - від обов'язкових пікніків і барбекю до народних гулянь і урочистих заходів. Діти вітають своїх батьків і вручають подарунки, зроблені власноруч. Дорослі діти обов'язково відвідують батьків і проводять з ним спільні святкові трапези.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Україні дозволили йти в декрет батькам.

А також розповідали про те, що українці назвали найулюбленіші свята.

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