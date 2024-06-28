День Конституции Украины: красивые поздравления в стихах и открытках

Сегодня важный праздник - День Конституции Украины. В этот день в 1996 году Верховная Рада утвердила окончательный вариант Конституции для нашего сильного независимого государства.

Поздравления своими словами

Поздравляю с Днем Конституции! Желаю вам прекрасной жизни в нашей замечательной стране. Пусть здоровье, обилие, любовь и множество возможностей сопровождают вас каждый день. Желаю золотистых полей и голубых небес для каждого из нас. Пусть Украина процветает в мире и согласии!

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С Днем Конституции Украины! Пусть закон всегда стоит на твоей стороне, надежно защищая и помогая в любой ситуации.

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Искренне поздравляю с Днем Конституции Украины и желаю каждому из нас каждый день делать нашу страну лучше. Пусть у нас всегда будет сила и настойчивость для защиты и развития нашей страны!

Как поздравить близких с Днем Конституции (открытки: forkids.org.ua)

Поздравляю с Днем Конституции! Пусть каждый день вашей жизни будет наполнен уверенностью в завтрашнем дне, здоровьем, радостью и миром в сердце. Желаю крепкого духа и достижения новых высот!

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Поздравляю с Днем Конституции! Желаю, чтобы каждый момент вашей жизни доставлял только радость и удовольствие, а ваши мечты всегда сбывались. Пусть судьба будет благословенна, а жизнь - полна любви и взаимопонимания!

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С Днем Конституции Украины! Желаю быть уверенными в будущем, ценить прошлое и радоваться нынешнему. Пусть опыт наставляет, закон защищает, руководитель ценит, а любовь всегда вдохновляет!

Хорошие пожелания ко Дню Конституции Украины (открытки: forkids.org.ua)

Красивые стихи ко Дню Конституции

Конституція наша - Закон,

Оберіг української нації,

Береже вона права кордони

В соціальних життя ситуаціях.

Громадянам гарант і права,

Захист, мудрість вона і основа,

Конституція наша жива,

України святиня й обнова!

***

Сьогодні свято на моїй землі,

Де вітер гладить золоте колосся,

І ластівку несе у неба синю гладь,

Яку розділить лиш літака полоска.

Сьогодні свято на моїй землі,

Де проживають вільні люди вже віками,

В степу, в горах, на заході і сході,

Тріпоче волі вітер жовто-синіми лиш прапорами.

Сьогодні свято на моїй землі,

За яке боролись і за яке вмирали,

Діди і прадіди твої й мої і про яке,

Поети мріяли і тишкома писали.

Сьогодні свято на моїй Вкраїні,

І ми про нього можем написати вільно,

Свобода слова і права людини-наш закон,

Із чим вітаю вас шановні щиро!

Патриотические поздравления с Днем Конституции (открытки: forkids.org.ua)

Я - українець. Є у мене право

На рідну мову та свою державу,

На гордий прапор золотисто-синій,

На щастя жити у такій країні.

Я - українець. Право знати маю

Про тих, кого героями вважаю,

Що людство рятували від руїни, -

Синів і дочок, гідних України.

Я - українець. Хочу право мати

Завжди усе, що думаю, казати,

На незалежну та міцну державу,

На все, що гарантовано по праву.

Я - українець. І моє це право

Любити землю горду й величаву,

Та дух свободи набирати в груди.

Я - українець. Був ним, є, і буду!

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З Днем Конституції - основою держави,

Що надає нам, де потрібно право.

Для України - значуща подія,

Хай буде мир і спокій, і надія!

Как красиво поздравить с Днем Конституции Украины (открытки: forkids.org.ua)