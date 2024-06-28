День Конституции Украины: красивые поздравления в стихах и открытках
Сегодня важный праздник - День Конституции Украины. В этот день в 1996 году Верховная Рада утвердила окончательный вариант Конституции для нашего сильного независимого государства.
РБК-Украина (проект Styler) собрало красивые поздравления и открытки ко Дню Конституции, которые понравятся каждому украинцу.
Поздравления своими словами
Поздравляю с Днем Конституции! Желаю вам прекрасной жизни в нашей замечательной стране. Пусть здоровье, обилие, любовь и множество возможностей сопровождают вас каждый день. Желаю золотистых полей и голубых небес для каждого из нас. Пусть Украина процветает в мире и согласии!
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С Днем Конституции Украины! Пусть закон всегда стоит на твоей стороне, надежно защищая и помогая в любой ситуации.
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Искренне поздравляю с Днем Конституции Украины и желаю каждому из нас каждый день делать нашу страну лучше. Пусть у нас всегда будет сила и настойчивость для защиты и развития нашей страны!
Как поздравить близких с Днем Конституции (открытки: forkids.org.ua)
Поздравляю с Днем Конституции! Пусть каждый день вашей жизни будет наполнен уверенностью в завтрашнем дне, здоровьем, радостью и миром в сердце. Желаю крепкого духа и достижения новых высот!
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Поздравляю с Днем Конституции! Желаю, чтобы каждый момент вашей жизни доставлял только радость и удовольствие, а ваши мечты всегда сбывались. Пусть судьба будет благословенна, а жизнь - полна любви и взаимопонимания!
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С Днем Конституции Украины! Желаю быть уверенными в будущем, ценить прошлое и радоваться нынешнему. Пусть опыт наставляет, закон защищает, руководитель ценит, а любовь всегда вдохновляет!
Хорошие пожелания ко Дню Конституции Украины (открытки: forkids.org.ua)
Красивые стихи ко Дню Конституции
Конституція наша - Закон,
Оберіг української нації,
Береже вона права кордони
В соціальних життя ситуаціях.
Громадянам гарант і права,
Захист, мудрість вона і основа,
Конституція наша жива,
України святиня й обнова!
***
Сьогодні свято на моїй землі,
Де вітер гладить золоте колосся,
І ластівку несе у неба синю гладь,
Яку розділить лиш літака полоска.
Сьогодні свято на моїй землі,
Де проживають вільні люди вже віками,
В степу, в горах, на заході і сході,
Тріпоче волі вітер жовто-синіми лиш прапорами.
Сьогодні свято на моїй землі,
За яке боролись і за яке вмирали,
Діди і прадіди твої й мої і про яке,
Поети мріяли і тишкома писали.
Сьогодні свято на моїй Вкраїні,
І ми про нього можем написати вільно,
Свобода слова і права людини-наш закон,
Із чим вітаю вас шановні щиро!
Патриотические поздравления с Днем Конституции (открытки: forkids.org.ua)
Я - українець. Є у мене право
На рідну мову та свою державу,
На гордий прапор золотисто-синій,
На щастя жити у такій країні.
Я - українець. Право знати маю
Про тих, кого героями вважаю,
Що людство рятували від руїни, -
Синів і дочок, гідних України.
Я - українець. Хочу право мати
Завжди усе, що думаю, казати,
На незалежну та міцну державу,
На все, що гарантовано по праву.
Я - українець. І моє це право
Любити землю горду й величаву,
Та дух свободи набирати в груди.
Я - українець. Був ним, є, і буду!
***
З Днем Конституції - основою держави,
Що надає нам, де потрібно право.
Для України - значуща подія,
Хай буде мир і спокій, і надія!
Как красиво поздравить с Днем Конституции Украины (открытки: forkids.org.ua)
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При написании материала были использованы источники: сайт Украинского Института Национальной Памяти, Большая украинская энциклопедия, а также "Поздравок" и "Пустунчик".