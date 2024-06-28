День Конституції України: красиві привітання у віршах і листівках
Сьогодні важливе свято - День Конституції України. Цього дня у 1996 році Верховна Рада затвердила остаточний варіант Конституції для нашої сильної, незалежної держави.
РБК-Україна (проект Styler) зібрало красиві привітання та листівки до Дня Конституції, які сподобаються кожному українцю.
Вітання своїми словами
Вітаю з Днем Конституції України! Бажаю вам чудового життя у нашій чудовій країні. Нехай здоров’я, достаток, кохання та безліч можливостей супроводжують вас кожного дня. Бажаю золотистих полів та блакитних небес для кожного з нас. Нехай Україна процвітає у мирі та злагоді!
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З Днем Конституції України! Нехай закон завжди стоїть на твоєму боці, надійно захищаючи та допомагаючи в будь-якій ситуації.
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Щиро вітаю з Днем Конституції України та бажаю кожному з нас щодня робити нашу країну кращою. Нехай ми завжди матимемо сили та наполегливість для захисту та розвитку нашої країни!
Як привітати близьких з Днем Конституції (листівки: forkids.org.ua)
Вітаю з Днем Конституції України! Нехай кожен день вашого життя буде наповнений впевненістю у завтрашньому дні, здоров’ям, радістю і миром в серці. Бажаю міцного духу та досягнення нових висот!
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Щиро вітаю з Днем Конституції! Бажаю, щоб кожен момент вашого життя приносив тільки радість і задоволення, а ваші мрії завжди здійснювалися. Нехай доля буде благословенна, а життя - сповнене кохання та взаєморозуміння!
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З Днем Конституції України! Бажаю бути впевненими в майбутньому, цінувати минуле і радіти теперішньому. Нехай досвід наставляє, закон захищає, керівник цінує, а кохання завжди надихає!
Гарні побажання до Дня Конституції України (листівки: forkids.org.ua)
Красиві вірші до Дня Конституції
Конституція наша - Закон,
Оберіг української нації,
Береже вона права кордони
В соціальних життя ситуаціях.
Громадянам гарант і права,
Захист, мудрість вона і основа,
Конституція наша жива,
України святиня й обнова!
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Сьогодні свято на моїй землі,
Де вітер гладить золоте колосся,
І ластівку несе у неба синю гладь,
Яку розділить лиш літака полоска.
Сьогодні свято на моїй землі,
Де проживають вільні люди вже віками,
В степу, в горах, на заході і сході,
Тріпоче волі вітер жовто-синіми лиш прапорами.
Сьогодні свято на моїй землі,
За яке боролись і за яке вмирали,
Діди і прадіди твої й мої і про яке,
Поети мріяли і тишкома писали.
Сьогодні свято на моїй Вкраїні,
І ми про нього можем написати вільно,
Свобода слова і права людини-наш закон,
Із чим вітаю вас шановні щиро!
Патріотичні привітання з Днем Конституції (листівки: forkids.org.ua)
Я - українець. Є у мене право
На рідну мову та свою державу,
На гордий прапор золотисто-синій,
На щастя жити у такій країні.
Я - українець. Право знати маю
Про тих, кого героями вважаю,
Що людство рятували від руїни, -
Синів і дочок, гідних України.
Я - українець. Хочу право мати
Завжди усе, що думаю, казати,
На незалежну та міцну державу,
На все, що гарантовано по праву.
Я - українець. І моє це право
Любити землю горду й величаву,
Та дух свободи набирати в груди.
Я - українець. Був ним, є, і буду!
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З Днем Конституції - основою держави,
Що надає нам, де потрібно право.
Для України - значуща подія,
Хай буде мир і спокій, і надія!
Як красиво привітати з Днем Конституції України (листівки: forkids.org.ua)
Раніше ми вже розказували про День Конституції України: історія і традиції свята.
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Під час написання матеріалу було використано джерела: сайт Українського Інституту Національної Пам'яті, Велика українська енциклопедія, а також "Поздравок" і "Пустунчик".