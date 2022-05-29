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Київська область знаходиться під загрозою, однак на кордоні все спокійно, - ОВА

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Київ, Неділя 29 травня 2022 01:22
Київська область знаходиться під загрозою, однак на кордоні все спокійно, - ОВА Фото: Олексій Кулеба (kyivcity.gov.ua)
Автор: Артур Родивилов

Глава Київської ОВА Олексій Кулеба запевнив, що біля кордону з Білоруссю в Київській області все спокійно. Проте зазначив, що область постійно знаходиться під загрозою російського вторгнення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заявуу голови Київської ОВА Олексія Кулеби.

Він зазначив, що в останні дні дуже багато інформації було різного плану з приводу того, що можливе знову вторгнення російських військ з боку білоруського кордону.

"На сьогоднішній день все в області спокійно. Та інформація, яку ви бачите в соцмережах, не відповідає дійсності щодо того, що тут ведуться якісь активні дії. Все в Київській області нормально, ситуація повністю під контролем сил безпеки", - заявив він.

Разом з тим, Кулеба нагадав ,що "на жаль, тепер Київська область знаходиться постійно під загрозою вторгнення і під загрозою ракетних ударів".

Нагадаємо, раніше стало відомо, що у Кремлі на тлі незначних успіхів на Донбасі знову заговорили про можливість наступу на Київ з метою реалізації "плану-максимум".

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