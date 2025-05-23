День героев 2025: красивые поздравления с праздником в открытках, стихах и своими словами

День Героев: как появился этот праздник

Ежегодно 23 мая украинцы чествуют День Героев - памятную дату, посвященную всем, кто отстаивал и продолжает защищать независимость Украины. Этот праздник символизирует многовековую борьбу за свободу нашего государства и является данью уважения к защитницам и защитникам Украины.

Его начали в 1941 году на Втором Большом собрании Организации украинских националистов. Выбрали именно 23 мая, ведь в этот день в 1938 году в Роттердаме был убит выдающийся деятель украинского освободительного движения - Евгений Коновалец.

Сначала праздник отмечали тайно, но со временем, после обретения независимости, он приобрел официальный статус и широкое признание. Особенно глубокое значение День Героев приобрел с началом российско-украинской войны, когда украинцы снова вынуждены защищать свою землю.

Открытка с Днем героев (фото: myvin.com.ua)

Поздравление ко Дню Героев 2025 года

Поздравляем всех с Днем Героев! Пусть наша страна как можно быстрее вернется к мирной жизни, а все, кто защищает ее, получат достойное уважение. Желаем мира, силы и процветания каждому украинцу. Слава Героям! Слава Украине!

В этот особый день хочу поблагодарить тебя за преданную службу и отвагу в защите нашей свободы. Твое самопожертвование, мужество и стойкость - настоящее сокровище для каждого украинца. Твоя борьба вдохновляет тысячи сердец по всей стране не сдаваться. Героям слава!

Склоняю голову перед вашей отвагой, стойкостью и любовью к Украине. Благодаря таким сильным и преданным людям, как вы, мы непременно победим. Пусть каждый день приносит вам свет, тепло и веру в лучшее будущее. С праздником Героев!

Твоя несокрушимость, сила духа и пример настоящей храбрости вызывают искреннее восхищение. Желаю тебе здоровья, внутренней крепости и непоколебимой веры в победу. Пусть ангел-хранитель всегда будет рядом на твоем пути. Поздравляю с Днем Героев Украины!

Поздравление с Днем героев (фото: myvin.com.ua)

Сегодня мы выражаем глубокое уважение вам - тем, кто воплощает настоящее мужество и верность. Благодаря вам Украина ежедневно приближается к долгожданному миру. Желаем новых достижений и неугасимой надежды. С Днем Героев Украины!

В этот особый день хочу поблагодарить тебя за преданную службу и отвагу в защите нашей свободы. Твое самопожертвование, мужество и стойкость - настоящее сокровище для каждого украинца. Героям слава!

Искренне поздравляю с Днем Героев! Пусть на твоем жизненном пути всегда будет победа, а поддержка и уважение от людей согревает ежедневно. Мы гордимся вами!

Дорогие защитники! Ваш героизм вдохновляет нас быть сильнее. Желаем здоровья, сил и триумфа на всех фронтах. С праздником, несокрушимые Герои!

Поздравляем с Днем героев (фото: myvin.com.ua)

Искренняя благодарность за твою отвагу и непоколебимую веру в свободу. Пусть в сердце всегда живет свет надежды, а сила духа не иссякает никогда. С праздником Героев!

Героям слава! Мы всегда помним о вашей жертве, которую вы приносите ради мира. Пусть на вашем пути будет только свет, а небеса берегут от беды. С праздником вас!

Ваши отвага и самоотверженность - это настоящее достояние нашего государства. Пусть каждый день дарит уверенность и приближает к победе. С праздником героев!

Поздравляю тебя, наш защитник! Пусть мир как можно быстрее вернется в Украину, а судьба оберегает тебя. Желаю здоровья, силы и счастливых моментов вместе с близкими в день победы.

Открытка-поздравление с Днем героев (фото: myvin.com.ua)

Поздравления с Днем героев в стихах

Сьогодні Україна святкує славне свято,

Це свято - мужніх та патріотичних сестер та братів!

Це свято тих, хто ладен у будь-яку хвилину

Батьківщину захищати та рідну Україну!

Хай мир панує завжди та спокій навкруги,

Будь-що тобі хай буде, мій брате, до снаги,

Хай множаться здобутки, життя хай процвітає,

Покровом Божа Матір тебе хай огортає!

***

За нашу рідну Україну,

Що зберегли за всі віки -

Низький уклін і тричі "Слава!"

Українські захисники!

З Днем героїв України!

***

Спасибі тобі, друже, що зберіг

Любов у серці до свого краю

Попри всі чвари... Та я точно знаю,

Що ти по-іншому б не зміг!

Для перемоги все зробить зумій

У цей важкий для України час!

Ти вистоїш за себе і за нас,

Спасибі тобі, друже, що живий!

С праздником - с Днем героев (фото: myvin.com.ua)

***

Героям країни,

Воїнам світла -

Захисникам України,

Що мужньо боронять нас

Від супостата,

Ні танком, ні градом

Вас не залякати.

Всім тим що життя

Не шкодують віддати -

Низький вам уклін,

І велика подяка!

***

Повертайся, будь ласка, живим.

Я прошу не багато, й не мало.

Кожен вечір молюсь всім святим

Щоб нещастя тебе не спіткало.

Щоби Янгол закрив от біди,

Над тобою розправивши крила,

І щоб куля лихої орди

Не побачила, не зачепила.

Ясним ранком, та днем дощовим,

Я шепочу у синєє небо:

Повертайся, будь ласка, живим,

Батьківщина чекає на тебе.