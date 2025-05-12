На протезе – на фронт: как в Днепре помогают военным вернуться к жизни и службе после ранений

Днепр за три года большой войны стал не только логистическим центром, но и городом, который ежедневно принимает раненых с самых горячих участков фронта. Один из военных госпиталей города работает круглосуточно: здесь оперируют, реабилитируют, учат заново жить и даже – ходить. Репортеры РБК-Украина провели день в этом госпитале и увидели, как проходит путь от боли к надежде.

От фронта до госпиталя

В Днепре расположен один из ключевых военных госпиталей, который принимает раненых защитников Украины из зоны боевых действий. Ежедневно медики спасают десятки жизней, работая безостановочно в сверхсложных условиях. Здесь работают профессионалы со всей страны – врачи, медсестры, волонтеры – объединенные одной целью: вернуть к жизни тех, кто рисковал на фронте, защищая страну.

"Ежедневно сюда прибывают тысячи пациентов, которые получали ампутации или различные травмы. И здесь от операционного стола и до пути своими ногами или новыми ногами они проходят месяцами реабилитацию. Мы вторая линия Донецкого направления и Запорожского направления", – рассказывает руководительница больницы Наталья Бут.

В госпитале внедрены современные методы лечения, в частности телемедицина, система сортировки раненых, быстрая эвакуация и реабилитация. Несмотря на тяжелые условия, персонал не теряет человечности – каждый пациент получает не только медицинскую, но и психологическую поддержку. Этот госпиталь – не просто медицинское учреждение, а место силы, где украинцы борются за второй шанс на жизнь.

"В больнице существует большая диагностическая база аппаратов, которые нам помогают обследовать ребят своевременно и выявить обломки. Ведь сейчас очень много минно-взрывных травм. У нас ежедневно работает реанимация хирургического направления и реанимация токсикологического направления. Где-то в среднем это 20-30 военных в день, которые получают оперативные вмешательства с помощью анестезиологических средств", – отмечает Наталья Бут.

В стерильном белом коридоре пахнет антисептиком, в палатах ничего лишнего, но уютно. На стенах – детские рисунки с надписями "Спасибо, Герой!" и "Возвращайся домой". В коридоре – ходунки, костыли, инвалидные коляски.

Каждая палата оснащена всем необходимым для длительного пребывания в больнице. Для многих военных эти комнатки становятся домом на долгие месяцы. К тому же больница петс-френдли, в одной из палат вместе с пациенткой проживает ее кошка.

"В один миг – и пятки нет": ранение, которое все меняет

Один из пациентов – высокий, спортивного телосложения военнослужащий 12 бригады НГУ "Азов". Сегодня он на велотренажере пытается вернуть полную работоспособность конечности. Его ранило во время обстрела под Торецком.

"Мина упала где-то в двух метрах. Пятка просто разлетелась. Сухожилия повреждены. Это многоосколочное ранение. Считается огнестрельным. Потому что осколок прошел на вылет. Кусок пятки откололся, там много было кусочков. На данный момент она полностью срослась и здесь я прохожу реабилитацию", – говорит военный.

Парень – боевой медик 3-го уровня. Во время выхода вместе с пехотой у них была задача забрать других побратимов, которые получили ранения, и в конце концов пришлось оказывать самому себе помощь.

"У нас рота огневой поддержки пехоты, то есть это работа с большими калибрами. Но в тот день у нас было боевое задание, мы должны были достать побратимов из окружения, из-под завалов. То есть я в тот момент был как пехотинец, штурмовик", – рассказывает он.





Теперь уже в течение нескольких месяцев "азовец" восстанавливается в Днепре в больнице. Делает все возможное для того, чтобы быстрее вернуться на фронт. И большинство военных, которые здесь проходят лечение, намерены вернуться на службу. В другом зале мы встречаем улыбающегося мужчину – Юрия. У него ампутация одной конечности.

"Я командир пехотного взвода. У нас был выход и мне почти оторвало ногу. Я наложил турникет, попускал, когда нога немела. Полз к своим. Четыре часа. На коленях. По копанке", – говорит Юрий.

Пехотинец вспоминает дорогу с поля, как настоящий ужас. Боль была бешеная, но желание выжить побеждало, поэтому он двигался дальше. Впоследствии ему ампутировали конечность, после чего были долгие месяцы восстановления. А уже сейчас Юрий учится ходить на новой стальной ноге и мечтает вернуться к военным делам.

Реабилитация – это не спортзал, а перезапуск жизни

После хирургии каждый из бойцов проходит месяцы восстановления. Здесь действует полноценное реабилитационное отделение: физиотерапия, роботизированные тренажеры и даже игровые симуляции. Все это нужно, чтобы заставить тело вспомнить, как двигаться, а мозг – как управлять новыми обстоятельствами. Алла Пивник работает врачом-реабилитологом много лет, и признается, что война внесла много корректив в развитие реабилитологии.

"Пять лет назад началась реформа и в учреждения здравоохранения зашла реабилитация по "золотому стандарту" – это оказание помощи мультидисциплинарной реабилитационной команды. Нас интересует все. Как человек жил, сколько метров до маршрутки ходил, ездил ли на собственной машине, где работал, кто его родственники, сколько ступенек есть в доме", – подчеркивает Алла.





Вся эта информация крайне необходима для того, чтобы максимально приближенно вернуть человека к его привычной жизни. Чтобы после ранения, даже на стальных конечностях, он чувствовал себя полноценным.

"Когда мы начинаем работать, это какая-то сверхзадача. Каждый раз исходишь не из того, что сделать, а из того, чтобы не навредить. А потом уже больше, и идем на жизненный компромисс", - отмечает врач.

Больница также оборудована мультимедийным кабинетом для восстановления как моторики рук, так и мозговой деятельности. Эрготерапевт Анна Тоцкая демонстрирует нам свои гаджеты, с помощью которых помогает пациентам восстанавливаться.

"Это интерактивный стол. Перед пациентами мы выбираем уровень, также мы можем выбрать наклон. Например, мы можем поиграть с вами в теннис или аэрохоккей. Можем с вами порисовать, когнитивно поработать или использовать различные дополнительные гаджеты, которые мы используем в своей жизни", - рассказывает Анна.





Этот кабинет совсем не похож на комнату в больнице, больше похож на современную геймерскую. На первый взгляд, казалось бы, обычные игры, однако они помогают пациентам совсем непринужденным способом восстановить функции организма. Лечение превращается в приятную игру.

"Это наша стена памяти": кто они, те, что устояли

На одной из стен висят десятки боевых флагов. Каждый из них – история. Каждый боец, которого врачи видели без сознания, с инфекцией, без надежды. А потом - он возвращался. Улыбался. И благодарил. Здесь не забывают ни одного.

"Это люди. Это наши пациенты. Это те люди, с которыми пересекались наши судьбы. И это очень щемит на самом деле, потому что это настолько близко и это просто наша жизнь".



Для всех врачей этот госпиталь стал вторым домом, а их пациенты – настоящей семьей, в которой каждый заботится и отдает частичку души друг другу. "Восстановишь человека – человек восстановит страну", – уверена руководительница больницы Наталья Бут.

Этот госпиталь в Днепре – не просто медучреждение. Это место, где те, кто прошел ад войны, получают шанс на новую жизнь. И очень часто сами становятся теми, кто спасает других.