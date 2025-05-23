День героїв 2025: красиві привітання зі святом у листівках, віршах та своїми словами

День Героїв: як з’явилось це свято

Щороку 23 травня українці вшановують День Героїв - пам’ятну дату, присвячену всім, хто відстоював і продовжує захищати незалежність України. Це свято символізує багатовікову боротьбу за свободу нашої держави та є даниною поваги до захисниць і захисників України.

Його започаткували в 1941 році на Другому Великому зборі Організації українських націоналістів. Обрали саме 23 травня, адже цього дня у 1938 році в Роттердамі був убитий видатний діяч українського визвольного руху - Євген Коновалець.

Спершу свято відзначали таємно, але з часом, після здобуття незалежності, воно набуло офіційного статусу й широкого визнання. Особливо глибокого значення День Героїв набув із початком російсько-української війни, коли українці знову змушені боронити свою землю.

Листівка з Днем героїв (фото: myvin.com.ua)

Вітання до Дня Героїв 2025 року

Вітаємо всіх із Днем Героїв! Нехай наша країна якнайшвидше повернеться до мирного життя, а всі, хто захищає її, отримають гідну шану. Бажаємо миру, сили та процвітання кожному українцеві. Слава Героям! Слава Україні!

У цей особливий день хочу подякувати тобі за віддану службу та відвагу у захисті нашої свободи. Твоя самопожертва, мужність і стійкість - справжній скарб для кожного українця. Твоя боротьба надихає тисячі сердець по всій країні не здаватися. Героям слава!

Схиляю голову перед вашою відвагою, стійкістю та любов’ю до України. Завдяки таким сильним і відданим людям, як ви, ми неодмінно переможемо. Нехай кожен день приносить вам світло, тепло й віру в краще майбутнє. Зі святом Героїв!

Твоя незламність, сила духу й приклад справжньої хоробрості викликають щире захоплення. Бажаю тобі здоров’я, внутрішньої міцності та непохитної віри в перемогу. Хай ангел-охоронець завжди буде поруч на твоєму шляху. Вітаю з Днем Героїв України!

Привітання з Днем героїв (фото: myvin.com.ua)

Сьогодні ми висловлюємо глибоку повагу вам - тим, хто втілює справжню мужність і вірність. Завдяки вам Україна щодня наближається до довгоочікуваного миру. Бажаємо нових досягнень і невгасимої надії. З Днем Героїв України!

У цей особливий день хочу подякувати тобі за віддану службу та відвагу у захисті нашої свободи. Твоя самопожертва, мужність і стійкість - справжній скарб для кожного українця. Героям слава!

Щиро вітаю з Днем Героїв! Хай на твоєму життєвому шляху завжди буде перемога, а підтримка та повага від людей зігріває щодня. Ми пишаємося вами!

Дорогі оборонці! Ваш героїзм надихає нас бути сильнішими. Бажаємо здоров’я, сил і тріумфу на всіх фронтах. Зі святом, незламні Герої!

Вітаємо з Днем героїв (фото: myvin.com.ua)

Щира подяка за твою відвагу та непохитну віру у свободу. Нехай у серці завжди живе світло надії, а сила духу не вичерпується ніколи. Зі святом Героїв!

Героям слава! Ми завжди пам’ятаємо про вашу жертву, яку ви приносите заради миру. Хай на вашому шляху буде лише світло, а небеса бережуть від лиха. Зі святом вас!

Ваші відвага та самовідданість - це справжнє надбання нашої держави. Хай кожен день дарує впевненість і наближає до перемоги. Зі святом героїв!

Вітаю тебе, наш захиснику! Хай мир якнайшвидше повернеться в Україну, а доля оберігає тебе. Бажаю здоров’я, сили і щасливих моментів разом із близькими в день перемоги.

Листівка-привітання з Днем героїв (фото: myvin.com.ua)

Привітання з Днем героїв у віршах

Сьогодні Україна святкує славне свято,

Це свято - мужніх та патріотичних сестер та братів!

Це свято тих, хто ладен у будь-яку хвилину

Батьківщину захищати та рідну Україну!

Хай мир панує завжди та спокій навкруги,

Будь-що тобі хай буде, мій брате, до снаги,

Хай множаться здобутки, життя хай процвітає,

Покровом Божа Матір тебе хай огортає!

***

За нашу рідну Україну,

Що зберегли за всі віки -

Низький уклін і тричі "Слава!"

Українські захисники!

З Днем героїв України!

***

Спасибі тобі, друже, що зберіг

Любов у серці до свого краю

Попри всі чвари... Та я точно знаю,

Що ти по-іншому б не зміг!

Для перемоги все зробить зумій

У цей важкий для України час!

Ти вистоїш за себе і за нас,

Спасибі тобі, друже, що живий!

Зі святом - з Днем героїв (фото: myvin.com.ua)

***

Героям країни,

Воїнам світла -

Захисникам України,

Що мужньо боронять нас

Від супостата,

Ні танком, ні градом

Вас не залякати.

Всім тим що життя

Не шкодують віддати -

Низький вам уклін,

І велика подяка!

***

Повертайся, будь ласка, живим.

Я прошу не багато, й не мало.

Кожен вечір молюсь всім святим

Щоб нещастя тебе не спіткало.

Щоби Янгол закрив от біди,

Над тобою розправивши крила,

І щоб куля лихої орди

Не побачила, не зачепила.

Ясним ранком, та днем дощовим,

Я шепочу у синєє небо:

Повертайся, будь ласка, живим,

Батьківщина чекає на тебе.