Герой Украины Павел Петриченко: что известно об активисте, который отдал жизнь на фронте

15 апреля 2024 года, за день до своего 32-летия, в Донецкой области погиб военный и активист Павел Петриченко. 8 мая 2025 года ему посмертно присвоено звание Героя Украины - высшая государственная награда.

Что известно о Петриченко - читайте в материале РБК-Украина.

Петриченко родился 16 апреля 1992 года в Киеве. До полномасштабного вторжения РФ он был активным участником общественной жизни:

стоял на баррикадах Евромайдана,

стал голосом в деле Кати Гандзюк,

организовывал акции поддержки Сергея Стерненко,

работал в фонде Сергея Притулы, помогая разворачивать волонтерский центр в самые горячие дни 2022 года.

В апреле 2022 года он сознательно покинул гражданскую жизнь и ушел в армию. Служил в аэроразведке 59-й отдельной мотопехотной бригады, стал младшим сержантом.

Несмотря на войну, Павел оставался активным в общественном пространстве: в частности, был одним из авторов Telegram-канала "Архипелаг 95". А еще - автором петиции об ограничении онлайн-казино. За менее чем сутки она собрала более 25 тысяч подписей. Потому что для Павла война не останавливала другие фронты - социальные, моральные, правовые.

Фото: Павел Петриченко (Facebook)

Гибель Петриченко

Павел погиб во время выполнения боевого задания вблизи Авдеевки. Его смерть собрала в Михайловском соборе более тысячи человек - друзей, побратимов, активистов, военных и тех, кто просто знал: перед ними был не просто солдат, а символ.

На прощании присутствовали известные деятели - Сергей Притула, Маси Найем, Сергей Стерненко, Евгений Янович. Похоронен он на Аскольдовой могиле в Киеве - месте, где покоятся другие герои.

Прошлым летом киевляне инициировали переименование улицы Волго-Донской в Дарницком районе в честь Павла Петриченко.

Герой Украины

8 мая президент Украины Владимир Зеленский присвоил Петриченко звание Героя Украины. Основанием для его присвоения является "личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение украинскому народу".

Еще при жизни Петриченко был отмечен также рядом государственных наград: знаком отличия Главнокомандующего "Золотой крест", указом президента орденом "За мужество" III степени, знаком отличия Главнокомандующего "Крест храбрых", а также наградным оружием и нагрудным знаком "Знак почета".