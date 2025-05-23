День героев 2025: красивые поздравления с праздником в открытках, стихах и своими словами
23 мая Украина отмечает праздник День героев, который посвящен всем, кто боролся за независимость нашей страны. В этот день обязательно надо поздравить всех, кто сейчас причастен к обороне Украины.
РБК-Украина (проект Styler) предлагает красивые и трогательные поздравления, которые помогут вам поздравить с праздником родных и близких.
День Героев: как появился этот праздник
Ежегодно 23 мая украинцы чествуют День Героев - памятную дату, посвященную всем, кто отстаивал и продолжает защищать независимость Украины. Этот праздник символизирует многовековую борьбу за свободу нашего государства и является данью уважения к защитницам и защитникам Украины.
Его начали в 1941 году на Втором Большом собрании Организации украинских националистов. Выбрали именно 23 мая, ведь в этот день в 1938 году в Роттердаме был убит выдающийся деятель украинского освободительного движения - Евгений Коновалец.
Сначала праздник отмечали тайно, но со временем, после обретения независимости, он приобрел официальный статус и широкое признание. Особенно глубокое значение День Героев приобрел с началом российско-украинской войны, когда украинцы снова вынуждены защищать свою землю.
Открытка с Днем героев (фото: myvin.com.ua)
Поздравление ко Дню Героев 2025 года
Поздравляем всех с Днем Героев! Пусть наша страна как можно быстрее вернется к мирной жизни, а все, кто защищает ее, получат достойное уважение. Желаем мира, силы и процветания каждому украинцу. Слава Героям! Слава Украине!
В этот особый день хочу поблагодарить тебя за преданную службу и отвагу в защите нашей свободы. Твое самопожертвование, мужество и стойкость - настоящее сокровище для каждого украинца. Твоя борьба вдохновляет тысячи сердец по всей стране не сдаваться. Героям слава!
Склоняю голову перед вашей отвагой, стойкостью и любовью к Украине. Благодаря таким сильным и преданным людям, как вы, мы непременно победим. Пусть каждый день приносит вам свет, тепло и веру в лучшее будущее. С праздником Героев!
Твоя несокрушимость, сила духа и пример настоящей храбрости вызывают искреннее восхищение. Желаю тебе здоровья, внутренней крепости и непоколебимой веры в победу. Пусть ангел-хранитель всегда будет рядом на твоем пути. Поздравляю с Днем Героев Украины!
Поздравление с Днем героев (фото: myvin.com.ua)
Сегодня мы выражаем глубокое уважение вам - тем, кто воплощает настоящее мужество и верность. Благодаря вам Украина ежедневно приближается к долгожданному миру. Желаем новых достижений и неугасимой надежды. С Днем Героев Украины!
В этот особый день хочу поблагодарить тебя за преданную службу и отвагу в защите нашей свободы. Твое самопожертвование, мужество и стойкость - настоящее сокровище для каждого украинца. Героям слава!
Искренне поздравляю с Днем Героев! Пусть на твоем жизненном пути всегда будет победа, а поддержка и уважение от людей согревает ежедневно. Мы гордимся вами!
Дорогие защитники! Ваш героизм вдохновляет нас быть сильнее. Желаем здоровья, сил и триумфа на всех фронтах. С праздником, несокрушимые Герои!
Поздравляем с Днем героев (фото: myvin.com.ua)
Искренняя благодарность за твою отвагу и непоколебимую веру в свободу. Пусть в сердце всегда живет свет надежды, а сила духа не иссякает никогда. С праздником Героев!
Героям слава! Мы всегда помним о вашей жертве, которую вы приносите ради мира. Пусть на вашем пути будет только свет, а небеса берегут от беды. С праздником вас!
Ваши отвага и самоотверженность - это настоящее достояние нашего государства. Пусть каждый день дарит уверенность и приближает к победе. С праздником героев!
Поздравляю тебя, наш защитник! Пусть мир как можно быстрее вернется в Украину, а судьба оберегает тебя. Желаю здоровья, силы и счастливых моментов вместе с близкими в день победы.
Открытка-поздравление с Днем героев (фото: myvin.com.ua)
Поздравления с Днем героев в стихах
Сьогодні Україна святкує славне свято,
Це свято - мужніх та патріотичних сестер та братів!
Це свято тих, хто ладен у будь-яку хвилину
Батьківщину захищати та рідну Україну!
Хай мир панує завжди та спокій навкруги,
Будь-що тобі хай буде, мій брате, до снаги,
Хай множаться здобутки, життя хай процвітає,
Покровом Божа Матір тебе хай огортає!
***
За нашу рідну Україну,
Що зберегли за всі віки -
Низький уклін і тричі "Слава!"
Українські захисники!
З Днем героїв України!
***
Спасибі тобі, друже, що зберіг
Любов у серці до свого краю
Попри всі чвари... Та я точно знаю,
Що ти по-іншому б не зміг!
Для перемоги все зробить зумій
У цей важкий для України час!
Ти вистоїш за себе і за нас,
Спасибі тобі, друже, що живий!
С праздником - с Днем героев (фото: myvin.com.ua)
***
Героям країни,
Воїнам світла -
Захисникам України,
Що мужньо боронять нас
Від супостата,
Ні танком, ні градом
Вас не залякати.
Всім тим що життя
Не шкодують віддати -
Низький вам уклін,
І велика подяка!
***
Повертайся, будь ласка, живим.
Я прошу не багато, й не мало.
Кожен вечір молюсь всім святим
Щоб нещастя тебе не спіткало.
Щоби Янгол закрив от біди,
Над тобою розправивши крила,
І щоб куля лихої орди
Не побачила, не зачепила.
Ясним ранком, та днем дощовим,
Я шепочу у синєє небо:
Повертайся, будь ласка, живим,
Батьківщина чекає на тебе.
Вас может заинтересовать
- Что известно о Герое Украины Павле Петриченко, который отдал жизнь на фронте
- Как подразделение ГУР "Братство" выполняет операции в тылу врага
- Как в Днепре помогают воинам вернуться к жизни и службе после ранений
При написании материала использовались следующие источники: сайты Daytoday, Novyny.live, Myvin.com.ua.