День героїв 2025: красиві привітання зі святом у листівках, віршах та своїми словами
23 травня Україна відзначає свято День героїв, яке присвячено усім, хто боровся за незалежність нашої країни. У цей день обов'язково треба привітати усіх, хто зараз причетний до оборони України.
РБК-Україна (проект Styler) пропонує красиві та зворушливі привітання, які допоможуть вам привітати зі святом рідних та близьких.
День Героїв: як з’явилось це свято
Щороку 23 травня українці вшановують День Героїв - пам’ятну дату, присвячену всім, хто відстоював і продовжує захищати незалежність України. Це свято символізує багатовікову боротьбу за свободу нашої держави та є даниною поваги до захисниць і захисників України.
Його започаткували в 1941 році на Другому Великому зборі Організації українських націоналістів. Обрали саме 23 травня, адже цього дня у 1938 році в Роттердамі був убитий видатний діяч українського визвольного руху - Євген Коновалець.
Спершу свято відзначали таємно, але з часом, після здобуття незалежності, воно набуло офіційного статусу й широкого визнання. Особливо глибокого значення День Героїв набув із початком російсько-української війни, коли українці знову змушені боронити свою землю.
Листівка з Днем героїв (фото: myvin.com.ua)
Вітання до Дня Героїв 2025 року
Вітаємо всіх із Днем Героїв! Нехай наша країна якнайшвидше повернеться до мирного життя, а всі, хто захищає її, отримають гідну шану. Бажаємо миру, сили та процвітання кожному українцеві. Слава Героям! Слава Україні!
У цей особливий день хочу подякувати тобі за віддану службу та відвагу у захисті нашої свободи. Твоя самопожертва, мужність і стійкість - справжній скарб для кожного українця. Твоя боротьба надихає тисячі сердець по всій країні не здаватися. Героям слава!
Схиляю голову перед вашою відвагою, стійкістю та любов’ю до України. Завдяки таким сильним і відданим людям, як ви, ми неодмінно переможемо. Нехай кожен день приносить вам світло, тепло й віру в краще майбутнє. Зі святом Героїв!
Твоя незламність, сила духу й приклад справжньої хоробрості викликають щире захоплення. Бажаю тобі здоров’я, внутрішньої міцності та непохитної віри в перемогу. Хай ангел-охоронець завжди буде поруч на твоєму шляху. Вітаю з Днем Героїв України!
Привітання з Днем героїв (фото: myvin.com.ua)
Сьогодні ми висловлюємо глибоку повагу вам - тим, хто втілює справжню мужність і вірність. Завдяки вам Україна щодня наближається до довгоочікуваного миру. Бажаємо нових досягнень і невгасимої надії. З Днем Героїв України!
У цей особливий день хочу подякувати тобі за віддану службу та відвагу у захисті нашої свободи. Твоя самопожертва, мужність і стійкість - справжній скарб для кожного українця. Героям слава!
Щиро вітаю з Днем Героїв! Хай на твоєму життєвому шляху завжди буде перемога, а підтримка та повага від людей зігріває щодня. Ми пишаємося вами!
Дорогі оборонці! Ваш героїзм надихає нас бути сильнішими. Бажаємо здоров’я, сил і тріумфу на всіх фронтах. Зі святом, незламні Герої!
Вітаємо з Днем героїв (фото: myvin.com.ua)
Щира подяка за твою відвагу та непохитну віру у свободу. Нехай у серці завжди живе світло надії, а сила духу не вичерпується ніколи. Зі святом Героїв!
Героям слава! Ми завжди пам’ятаємо про вашу жертву, яку ви приносите заради миру. Хай на вашому шляху буде лише світло, а небеса бережуть від лиха. Зі святом вас!
Ваші відвага та самовідданість - це справжнє надбання нашої держави. Хай кожен день дарує впевненість і наближає до перемоги. Зі святом героїв!
Вітаю тебе, наш захиснику! Хай мир якнайшвидше повернеться в Україну, а доля оберігає тебе. Бажаю здоров’я, сили і щасливих моментів разом із близькими в день перемоги.
Листівка-привітання з Днем героїв (фото: myvin.com.ua)
Привітання з Днем героїв у віршах
Сьогодні Україна святкує славне свято,
Це свято - мужніх та патріотичних сестер та братів!
Це свято тих, хто ладен у будь-яку хвилину
Батьківщину захищати та рідну Україну!
Хай мир панує завжди та спокій навкруги,
Будь-що тобі хай буде, мій брате, до снаги,
Хай множаться здобутки, життя хай процвітає,
Покровом Божа Матір тебе хай огортає!
***
За нашу рідну Україну,
Що зберегли за всі віки -
Низький уклін і тричі "Слава!"
Українські захисники!
З Днем героїв України!
***
Спасибі тобі, друже, що зберіг
Любов у серці до свого краю
Попри всі чвари... Та я точно знаю,
Що ти по-іншому б не зміг!
Для перемоги все зробить зумій
У цей важкий для України час!
Ти вистоїш за себе і за нас,
Спасибі тобі, друже, що живий!
Зі святом - з Днем героїв (фото: myvin.com.ua)
***
Героям країни,
Воїнам світла -
Захисникам України,
Що мужньо боронять нас
Від супостата,
Ні танком, ні градом
Вас не залякати.
Всім тим що життя
Не шкодують віддати -
Низький вам уклін,
І велика подяка!
***
Повертайся, будь ласка, живим.
Я прошу не багато, й не мало.
Кожен вечір молюсь всім святим
Щоб нещастя тебе не спіткало.
Щоби Янгол закрив от біди,
Над тобою розправивши крила,
І щоб куля лихої орди
Не побачила, не зачепила.
Ясним ранком, та днем дощовим,
Я шепочу у синєє небо:
Повертайся, будь ласка, живим,
Батьківщина чекає на тебе.
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При написанні матеріалу використовувалися наступні джерела: сайти Daytoday, Novyny.live, Myvin.com.ua.