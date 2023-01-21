Каким действительно должен быть полезный завтрак: идеи на каждый день
Производительность рабочего дня зависит от качества питания в утреннее время. Нельзя завтракать только соком или кофе, ведь это вредит организму. Необходимо есть правильную пищу, которая придаст бодрости и сил на целый день.
Каким должен быть здоровый завтрак
С содержанием жиров
Нутрициолог советует забыть об обезжиренных продуктах даже во время похудения. В частности, желчный пузырь всю ночь накапливал желчь и сгустил ее почти в 10 раз и должен опорожниться. Именно для этого требуются жиры.
Завтрак должен быть сытным
Важно завтракать так, чтобы можно было спокойно не думать о еде до обеда.
"25-30% от суточной энергетическости, это примерно 500 ккал", - говорит специалист.
Сбалансированный завтрак должен содержать:
- белковую часть (Б);
- жировую составляющую (Ж);
- сложные углеводы (умеренное количество) (У);
- клетчатку (растворимую и нерастворимую) (К).
Также на завтрак нужно есть только вкусную еду. Не нужно есть овсянку, если вы ее терпеть не можете.
Завтрак должен содержать здоровые продукты
На завтрак не стоит есть колбасу, батон и круассаны. Все потому, что есть суточные нормы разных нутриентов, которые можно получить только со здоровой пищей.
Нутрициолог назвала примеры здоровых сочетаний для завтраков:
- яйца + творог + каша + овощи;
- яйцо + печень трески + хлеб + зелень;
- сырник + сметана + мука в составе сырников + ягоды;
- рыба малосольная + сливочное масло + хлеб + зелень, овощи;
- печеночный паштет + оливки + хлебцы + зелень, овощи;
- сыр тофу + оливковое масло, семена + каша + овощи, зелень;
- сыр рикотта + овсяная каша на молоке со сливочным маслом (обычном или растительным), ягоды;
- куриное мясо + оливковое масло, семена + каша + овощной салат;
- творог + сметана + панкейки + ягоды/фрукты;
- рикотта + оливковое масло, грецкий орех + печеная тыква.
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