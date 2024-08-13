Таро-гороскоп на 14 августа: Девы сорвут с неба все звезды, а Весы попадут в паутину обмана

В среду, 14 августа, Весам стоит проявить осторожность, Стрельцы могут столкнуться с критикой. А Овны решат все изменить.

Что сулит Таро-гороскоп на среду для всех знаков Зодиака, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Your Tango .

Овен

Вам выпала перевернутая карта "Десятка Жезлов". Не бойтесь менять точку зрения. Вам много нужно переосмыслить, нет ничего плохом в том, что вы поставите перед собой новые цели.

Телец

Ваша карта на 14 августа - "Король Мечей". А это значит, что в среду вы можете сильно удивиться. Некоторые события будут странными и даже мистическими.

Близнецы

Вам выпала карта "Король Кубков". В этот день вы можете ошибиться и потерять почву под ногами. Постарайтесь быть внимательными и не упустить свой шанс на успех.

Рак

Вам выпала перевернутая карта "Семерка Кубков". Нерешительность может вам сильно помешать. В среду вам стоит набраться смелости и решиться на что-то очень интересное.

Лев

Вам выпала перевернутая карта "Башня". В какой-то момент вам покажется, что все поглотил хаос. Однако это не так, вы сможете справиться и навести порядок, начинайте действовать.

Дева

Ваша карта на среду - "Колесница". День будет успешным. Посвятите его решению важных вопросов, вы сможете решить любые конфликты.

Весы

Вам выпала карта "Восьмерка Кубков". Не бойтесь отказываться от предложений, которые кажутся вам сомнительными или же просто не нравятся. Кто-то пытается втянуть вас в паутину интриг и лжи.

Скорпион

Ваша карта на 14 августа - "Солнце". Побалуйте своего внутреннего ребенка. Вам стоит вспомнить, что было источником радости. Начните новую и очень счастливую главу в своей жизни.

Стрелец

Вам выпала карта "Королева Жезлов". Кто-то попытается вас критиковать. Не слушайте слова людей, которые хотят вас задеть. Будьте выше всего этого.

Козерог

Ваша карта на среду - "Девятка Жезлов". Вы сможете предугадать события и избежать роковой ошибки. Умение планировать и выстраивать стратегии очень вам поможет.

Водолей

Вам выпала карта "Королева Кубков". Не стоит думать лишь о себе. Прислушивайтесь к мыслям тех, кто находится рядом с вами. Умейте радоваться не только своему успеху.

Рыбы

Ваша карта на 14 августа - "Умеренность". Не стоит взваливать на себя слишком много дел. Вам нужно найти баланс между работой и отдыхом, а также уделить время своей личной жизни.