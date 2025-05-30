День отца 2025 в Украине: дата, традиции и история

Когда празднуют День Отца в Украине

В 2025 году День Отца в Украине приходится на воскресенье, 15 июня. Этот праздник отмечается ежегодно в третье воскресенье июня, и имеет официальный статус - соответствующее решение Кабинет Министров принял в 2019 году.

Хотя в США, Канаде и странах ЕС День Отца существует уже более 100 лет, в Украине он появился не так давно. Но с каждым годом все больше украинцев поддерживают эту традицию.

Как появился этот праздник

Идея чествования отцов возникла в начале XX века в США. Ее автором стала Сонора Смарт Додд - дочь ветерана Гражданской войны, который сам воспитывал шестерых детей. Она предложила установить отдельный день для благодарности мужчинам, которые добросовестно выполняют роль отца.

Первый День Отца провели в 1910 году в Спокане, штат Вашингтон. И лишь в 1966 году этот праздник получил статус национального в США - президент Линдон Джонсон официально провозгласил третье воскресенье июня Днем отца. Украина официально присоединилась к этой инициативе в июне 2019 года.

Традиции празднования Дня Отца

Пока в Украине нет устоявшихся традиций празднования, но по примеру других стран, этот день можно провести так:

Посвятить время отцу: навестить, позвонить, провести день вместе

Подарить что-то символическое: не о материальном, а об эмоциональной ценности

Запланировать совместный отдых: прогулку, рыбалку, ужин или поездку

Поблагодарить словами: часто самое простое "спасибо" запоминается на годы

В школах, детсадах и общинах постепенно появляются тематические мероприятия: рисунки, выставки, спортивные соревнования "отец и ребенок".

Стоит добавить, что в этот день нужно поздравлять не только биологических отцов, но и всех мужчин, которые имеют статус "отца":

Дедушки

Отчимы

Опекуны

Крестные отцы

Старшие братья

Другие мужчины, которые берут на себя обязанность за воспитание детей

Почему этот праздник важен

В современном мире роль отца перестает быть формальной. Он не только "второй взрослый в семье", но и активный участник воспитания. Признание этой роли на уровне государства - это поддержка ответственного отцовства, равноправного партнерства и развития здорового общества.

Праздник помогает разрушать стереотип "отец кормилец, но не воспитатель" и стимулирует мужчин быть более включенными в жизнь детей.

В Украине этот праздник особенно актуален, потому что многие отцы сейчас защищают нашу страну на фронте, проявляя мужество и отвагу.

Кстати, существует еще одна дата, которая посвящена всем отцам - это Всенародный день отца, который отмечают в третье воскресенье сентября. В 2025 году это - 21 сентября.