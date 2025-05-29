Церковные праздники в июне по новому календарю: полный список

В июне, которые придерживаются новоюлианского календаря Православной Церкви Украины, будут отмечать ряд важных праздников, поминальных дней и соблюдать пост. Среди них - как известные двунадесятые праздники, так и чествование святых.

Об этом рассказывает РБК-Украина .

"Всеядная" неделя и начало Петрова поста

Июнь 2025 года - переходный период между весенними и летними событиями церковной жизни. Он полон содержания, глубоких традиций и напоминает верующим о важности духовного пути в течение лета.

Все даты указаны по новоюлианскому календарю, который официально использует ПЦУ с сентября 2023 года.

В период с 9 по 15 июня продлится Троицкая всенощная, или "всеядная" неделя. В эти дни отменяются привычные однодневные посты в среду и пятницу.

С 16 июня по 28 июня - Петров пост, один из четырех многодневных постов в году, предшествует празднику Петра и Павла.

Ключевые даты июня

В июне верующие будут отмечать ряд ключевых дат:

1 июня (воскресенье) - 7-е воскресенье после Пасхи, святых отцов Первого Вселенского собора.

5 июня (четверг) - Перенесение мощей благоверного Игоря, великого князя Черниговского и Киевского (1150). Святителя Константина, митрополита Киевского и всея Руси (1159).

6 июня (пятница) - Отдание праздника Вознесения Господня.

7 июня (суббота) - Троицкая поминальная (родительская) суббота - день особого поминовения умерших.

8 июня (воскресенье) - День Святой Троицы. Один из самых больших праздников - Пятидесятница.

9 июня (понедельник) - 1-я неделя после Пятидесятницы. Общерусская неделя. День Святого Духа. Святителя Кирилла, архиепископа Александрийского (444).

10 июня (вторник) - Святителя Иоанна (Максимовича), митрополита Тобольского (1715).

11 июня (среда) - Апостолов Варфоломея и Варнавы (І); святителя Луки, архиепископа Симферопольского, исповедника (1961).

12 июня (четверг) - Иконы Божией Матери "Споручница грешных", Корецкой (1622).

14 июня (суббота) - Отдание праздника Пятидесятницы.

15 июня (воскресенье) - 1-е воскресенье после Пятидесятницы, всех святых. Святителя Михаила, первого митрополита Киевского и всея Руси (992). Заговенье на Петров пост.

18 июня (среда) - преподобного Леонтия, нанонарха Киево-Печерского, в Дальних пещерах (XIV).

19 июня (четверг) - Апостола Иуды, брата Господня по плоти (ок. 80).

22 июня (воскресенье) - 2-е воскресенье после Пятидесятницы. Всех святых земли Украинской. Новомучеников и исповедников, которые в Украине и в других землях в XX в. за Христа и православную веру пострадали.

23 июня (понедельник) - 3-я неделя после Пятидесятницы.

24 июня (вторник) - Рождество честного славного пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна (великий праздник - Рождество Иоанна Предтечи). В народе - Ивана Купала.

25 июня (среда) - Манявской иконы Божьей Матери "Освободительница" (1788).

29 июня (воскресенье) - 3-е воскресенье после Пятидесятницы. Славных и всехвальных святых первоверховных апостолов Петра и Павла (великий праздник). Касперовской иконы Божией Матери (XIX).

30 июня (понедельник) - 4-я неделя после Пятидесятницы. Собор славных и всехвальных 12-ти апостолов: Петра, Андрея Первозванного, Иакова Зеведеева, Иоанна Богослова, Филиппа, Варфоломея, Фомы, Матфея, Иакова Алфеева, Иуды Иакова, Симона Зилота и Матфея.

При подготовке материала были использованы следующие источники: Православный церковный календарь новоюлианский 2025, пресс-служба Православной Церкви Украины (ПЦУ).