День Украинской Государственности: что нужно знать о празднике и как поздравить близких
15 июля украинцы в третий раз отмечают День Государственности. Это довольно "молодой" праздник, дата которого совпадает с Днем крещения Киевской Руси.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, чем важен этот день для нашей страны, и что стоит знать.
Значение Дня Украинской Государственности
Праздник Украинской Государственности был начат президентом Владимиром Зеленским во время торжественных мероприятий к 30-й годовщине Независимости Украины. Первое празднование состоялось в 2022 году 28 июля. С переходом на новый церковный календарь дата Дня Украинской Государственности сместилась.
Этот праздник напоминает нам о том, что украинское государство имеет более чем тысячелетнюю традицию, и начало было заложено еще во времена Киевской Руси.
Праздник Украинской Государственности совпадает с Днем крещения Киевской Руси и Днем памяти равноапостольного Князя Владимира Великого - и в этом кроется большой смысл.
Правление князя Владимира справедливо считается периодом расцвета Киевской Руси, а принятие христианства в 988 году - выбор в пользу европейской цивилизации и развития.
День Государственности - это напоминание о нашей связи с прошлыми поколениями украинцев и об уникальности культуры нашей страны.
Признаки государственности включают в себя:
- Гарантия права нации на независимое государство
- Наличие органов публичной власти
- Сохранение государственного суверенитета
- Существование системы правовых норм
- Международное признание страны другими странами мира.
Приветствие своими словами
Пусть День украинской государственности станет символом единения всех украинцев вокруг общих ценностей и идеалов, а мудрость и сила придаст вдохновению нашей нации. Желаю роста украинской идентичности, чтобы она стала крепким фундаментом для дальнейшего процветания Украины!
***
Поздравляем всех украинцев с главным государственным праздником - Днем украинской государственности! Пусть патриотическая кровь течет в жилах, а несгибаемый дух никогда не угасает!
***
Желаем каждому украинцу успехов и процветания, несмотря на трудности и проблемы. Только вместе, объединяя усилия в пользу Украины, мы сможем построить крепкое европейское государство. С Днем украинской государственности!
***
Пусть праздник Дня украинской государственности наполнит наше сердце гордостью за нашу страну и укрепит дух содружества. Желаем каждому украинцу тепла, мира и счастливых достижений!
***
День украинской государственности позволяет каждому украинцу отметить историю своей страны, наполненную борьбой за независимость, единство и счастливую жизнь. Мы ценим то, за что отдавали жизнь наши предки, помним всех, кто отдал свою жизнь в этой борьбе, и строим будущее, которое мы хотим видеть для себя. Поздравляем каждого украинца с этим праздником - с Днем украинской государственности!
***
Сегодня особый день, когда каждый из нас должен вспомнить историю нашей страны и возвысить душу высоко ощущением патриотизма. Пусть День украинской государственности подарит всем нам веру в будущее и радость общего прогресса!
***
В честь Дня украинской государственности поздравляем каждого украинца с этим важным праздником! Пусть наше государство каждый день становится крепче и процветает во благо всех его граждан.
Поздравления в стихах
Послухай, як струмок дзвенить,
Як гомонить ліщина.
З тобою всюди, кожну мить
Говорить Україна.
Послухай, як трава росте,
Напоєна дощами,
І як веде розмову степ
З тобою колосками.
Послухай, як вода шумить -
Дніпро до моря лине, -
З тобою всюди, кожну мить
Говорить Україна.
***
Україно моя солов’їна,
Народились ми в твоїх казках,
Твоя мудрість в вишневих перлинах
Процвітає, мов маки в полях!
Я для тебе від серця найкращі
Заспіваю чарівні пісні,
І нехай, наче квітка зростає,
Слава й гордість твоєї душі!
Кстати, мы уже рассказывали, как спят дикие животные: 5 странных привычек , о которых вы могли даже не догадываться.
Также читайте почему на самом деле умершим закрывают глаза и другие предрассудки о смерти.
При написании материала были использованы источники: сайт Верховной Рады Украины, Пустунчик, Википедия.