День Украинской Государственности: что нужно знать о празднике и как поздравить близких

15 июля украинцы в третий раз отмечают День Государственности. Это довольно "молодой" праздник, дата которого совпадает с Днем крещения Киевской Руси.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, чем важен этот день для нашей страны, и что стоит знать.

Значение Дня Украинской Государственности

Праздник Украинской Государственности был начат президентом Владимиром Зеленским во время торжественных мероприятий к 30-й годовщине Независимости Украины. Первое празднование состоялось в 2022 году 28 июля. С переходом на новый церковный календарь дата Дня Украинской Государственности сместилась.

Этот праздник напоминает нам о том, что украинское государство имеет более чем тысячелетнюю традицию, и начало было заложено еще во времена Киевской Руси.

Праздник Украинской Государственности совпадает с Днем крещения Киевской Руси и Днем памяти равноапостольного Князя Владимира Великого - и в этом кроется большой смысл.

Правление князя Владимира справедливо считается периодом расцвета Киевской Руси, а принятие христианства в 988 году - выбор в пользу европейской цивилизации и развития.

День Государственности - это напоминание о нашей связи с прошлыми поколениями украинцев и об уникальности культуры нашей страны.

Признаки государственности включают в себя:

Гарантия права нации на независимое государство

Наличие органов публичной власти

Сохранение государственного суверенитета

Существование системы правовых норм

Международное признание страны другими странами мира.

Приветствие своими словами

Пусть День украинской государственности станет символом единения всех украинцев вокруг общих ценностей и идеалов, а мудрость и сила придаст вдохновению нашей нации. Желаю роста украинской идентичности, чтобы она стала крепким фундаментом для дальнейшего процветания Украины!

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Поздравляем всех украинцев с главным государственным праздником - Днем украинской государственности! Пусть патриотическая кровь течет в жилах, а несгибаемый дух никогда не угасает!

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Желаем каждому украинцу успехов и процветания, несмотря на трудности и проблемы. Только вместе, объединяя усилия в пользу Украины, мы сможем построить крепкое европейское государство. С Днем украинской государственности!

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Пусть праздник Дня украинской государственности наполнит наше сердце гордостью за нашу страну и укрепит дух содружества. Желаем каждому украинцу тепла, мира и счастливых достижений!

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День украинской государственности позволяет каждому украинцу отметить историю своей страны, наполненную борьбой за независимость, единство и счастливую жизнь. Мы ценим то, за что отдавали жизнь наши предки, помним всех, кто отдал свою жизнь в этой борьбе, и строим будущее, которое мы хотим видеть для себя. Поздравляем каждого украинца с этим праздником - с Днем украинской государственности!

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Сегодня особый день, когда каждый из нас должен вспомнить историю нашей страны и возвысить душу высоко ощущением патриотизма. Пусть День украинской государственности подарит всем нам веру в будущее и радость общего прогресса!

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В честь Дня украинской государственности поздравляем каждого украинца с этим важным праздником! Пусть наше государство каждый день становится крепче и процветает во благо всех его граждан.

Поздравления в стихах

Послухай, як струмок дзвенить,

Як гомонить ліщина.

З тобою всюди, кожну мить

Говорить Україна.

Послухай, як трава росте,

Напоєна дощами,

І як веде розмову степ

З тобою колосками.

Послухай, як вода шумить -

Дніпро до моря лине, -

З тобою всюди, кожну мить

Говорить Україна.

***

Україно моя солов’їна,

Народились ми в твоїх казках,

Твоя мудрість в вишневих перлинах

Процвітає, мов маки в полях!

Я для тебе від серця найкращі

Заспіваю чарівні пісні,

І нехай, наче квітка зростає,

Слава й гордість твоєї душі!