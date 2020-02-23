День ангела Валентини: найкращі привітання у віршах, традиції свята

День ангела Валентини відзначається три рази на рік
23 лютого всі дівчата та жінки, які мають ім'я Валентина – відзначають День Ангела. Це ім'я має латинське походження і перекладається як "сильна", "здорова". Жінки з таким ім'ям добрі й завжди прагнуть допомогти іншим. За церковною традицією іменини Валентини відзначаються три рази на рік. Чим відрізняється сьогоднішній День ангела Валентини від інших? STYLER зібрав віршовані привітання з Днем ангела.
Походження ім'я Валентина має латинське і від чоловічого Валентин, що означає сильна і міцна жінка. Є легенда, що ім'я Валентина також є варіантом імені скандинавського чоловіка Валі — сина Бога Одіна. Кажуть, що, коли настане кінець світу, саме Валі з іншими обраними будуть мати можливість жити в новому світі.
За традиціями православного християнства іменини слід проводити в храмі, шануючи пам'ять свого покровителя і молячись йому про захист і благодать. У кожного імені є свій святий наставник, не виняток і ім'я Валентина. Іменини Валентин - завжди свято для всієї родини, бо Валі вважаються дуже віруючими особистостями.
Іменини Валентини за церковним календарем святкують 8 січня, 23 лютого та 29 липня. А ось відзначати його треба раз в рік і в той день, який максимально близький за датою до дня їх народження.
Сьогодні настали іменини
У Валентини, найкращої дівчини!
І я тебе, красуне, вітаю,
Любові тобі і радості бажаю.
Нехай багато щастя в цьому житті чекає,
Нехай Господь мріями тебе вінчає.
***
Хай Ангел допоможе крокувати стежками життя,
А Господь подарує долю мрії,
В день іменин хай серце переповнять почуття,
Душа від щастя запалає та зрадіє,
Здоров’я ще бажаємо на сотню літ,
В любові та достатку процвітання,
Нехай в цей день лунають з всіх сторін,
З Днем ангела, Валя, найкращі привітання!
***
Хай Валю нашу ангел вберігає,
І в усьому завжди їй допомагає!
Хай тобі Господь із неба,
Додає усе що треба.
Щоб добре серце мала,
І усім допомагала,
Розцвітала, багатіла,
І з роками молоділа.
Друзі щоб добра бажали,
На роботі поважали,
Щоби жити було мило,
Щоб завжди була щаслива!
***
Хай серце радістю наповниться сьогодні,
Хай Валентина — покровителька з небес,
Для тебе в Бога вимолить дві сотні,
Щасливих літ, здоров’я і чудес!
***
Бажаю, щоб усе задумане здійснилось у житті,
З Днем ангела Валентина, моя добра й мила,
Хай буде радість у твоїй душі,
І понад все — щоб була ти щаслива!
***
З Днем ангела Валентини мої найщиріші привітання,
Від всього серця, з побажаннями добра,
В здоров’ї й радості, сто років процвітання,
Любові, щастя та родинного тепла!