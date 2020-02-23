День ангела Валентины: лучшие поздравления в стихах, традиции праздника

23 февраля все девушки и женщины, которые носят имя Валентина – отмечают День Ангела. Это имя имеет латинское происхождение и переводится как "сильная", "здоровая". Женщины с таким именем добры и всегда стремятся помочь другим. По церковной традиции именины Валентины отмечаются три раза в год. Чем отличается сегодняшний День ангела Валентины от остальных? STYLER собрал стихотворные поздравления с Днем ангела.

Происхождение имя Валентина имеет латинское и от мужского Валентин, что означает сильная и крепкая женщина. Есть легенда, что имя Валентина также является вариантом имени скандинавского мужчины Вали — сына Бога Одина. Говорят, что, когда наступит конец света, именно Вали с остальными избранными будут иметь возможность жить в новом мире.

По традициям православного христианства именины следует проводить в храме, почитая память своего покровителя и молясь ему о защите и благодати. У каждого имени есть свой святой наставник, не исключение и имя Валентина. Именины Валентин - всегда праздник для всей семьи, так как Вали считаются очень верующими личностями.

Именины Валентины по церковному календарю празднуют 8 января, 23 февраля и 29 июля. А вот отмечать его следует раз в год и в тот день, который максимально близок по дате ко дню их рождения.

Поздравления

Будь счастливой, Валентина,

И за хвост держи успех,

И своей улыбкой дивной

Восхищай и радуй всех!

И грустить не думай даже,

Веселей шагай вперед,

И вослед пусть каждый скажет:

"Вот красавица идет!"

***

Валюша! Валентина!

Ты так неотразима,

Изящна, сногсшибательна,

Умна и обаятельна!

Приветлива, общительна

И просто восхитительна!

Достойна уважения

За все свои стремления!

За труд и понимание,

За все свои старания,

За ласку и заботу,

За лучшую работу!

Прими же поздравления,

Почет и уважение!

Всех благ, тебе, Валюшечка!

Ты просто ангел, душечка.

***

Желаю, чтоб радости в дом приходили,

Деньжата дорогу к тебе находили,

Душа чтоб твоя наполнялась теплом,

Глаза же светились лишь счастьем, добром.

Ты яркая личность во всем, Валентина.

Так пусть же и жизнь будет яркой картиной.

Тебе мы желаем здоровья, удачи,

Цветов и улыбок, конечно, в придачу.

Доступным пусть будет тебе все на свете,

И ты будешь лучшей на целой планете!

***

Сильной быть необходимо

В непростые времена.

Валентине эта сила

От рождения дана.

И в работе ты успешна,

И семьей своей любима,

Так что беды и несчастья

Пусть себе шагают мимо.

Только радость, только счастье

Пусть найдут к тебе дорогу,

И для нашей Валентины

Станут доброю подмогой!

***

На душе моей светло —

Знаю я причину:

Время, наконец, пришло

Поздравить Валентину.

Я у неба попрошу

Для тебя сияния,

Пусть исполнятся сегодня

Все твои желания.

Море радости и смеха

Этот день пусть принесет,

Пусть с удачей и успехом

Счастье в дом к тебе придет.