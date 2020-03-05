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День ангела Ольги: найкращі вітання в листівках та СМС

STYLERЖиття    05.03.2020 - 07:01
День ангела Ольги: найкращі вітання в листівках та СМС
День ангела Ольги (фото: колаж РБК-Україна)

Ольги святкують свій День ангела 5 березня. Як привітати своїх рідних, друзів та близьких людей з таким ім'ям - в матеріалі Styler

День ангела Ольги за православним календарем святкують 5 березня. Styler зібрав найкращі привітання іменинників у віршах і листівках, якими ви зможете порадувати своїх друзів і близьких.

Ім'я Ольга має дуже сильну енергетичну ауру і може наділити дівчину, названу при народженні цим ім'ям, великою кількістю важливих і потрібних характеристик.

Найкращі поздоровлення у віршах

Будь здоровою, Олечко!

Будь щасливою, Олечко!

Щоб бід - ніскілечки,

Щоб мрії збулися.

Щоб любити - до денця,

Щоб сміялося сонечко

І бажаною долюшкою

Обернулося життя!

***

Першої бути у всьому шанс дали —

Ольгою адже тебе назвали.

Знаєш, в імені є таємниця...

Так, надзвичайно сильна,

Рідко жінок зустрінеш таких,

А в натовпі — точно помітиш:

Чудова, красива,

Чарівна, грайлива...

Хто тебе, Олюнчик, знає,

... той сьогодні вітає.

Хіба є на світі краше?

Розумничка ти, Оля, наша!

***

Для Ольги вітання

Я зберу в букет.

Хочу, щоб їх вистачило

Тобі на сотню років.

Щоб доля дарувала

Любов, і щохвилини.

Щоб у домі твоєму було

Завжди тепло, затишно.

Щоб щастя було поруч,

Щоб ангели зберігали.

Бажаю, щоб в житті

Всі-всі тебе любили.

***

Ольга шармом всіх полонить,

Кожен Ольгу обожнює.

Терпляча і розумна,

Справедлива вона.

Смаком тонким володіє,

У диво вірить і мріє.

Може багато чого пробачити

І ворожнечі не допустити.

Побажаю Олі щастя.

Нехай зникнуть всі негоди,

Будуть свята, везіння,

В житті — багато натхнення.

І в сім'ї панує злагода,

Всі розтануть розбіжності.

Оля радістю своєї

Робить наш світ добрішим.

***

Оленька — як сонечко,

Як промінчик золотий!

Ти наче зірочка

З теплою душею!

Вітаю, Ольга.

Люби, живи, квітни!

Щастя тобі стільки —

Щоб не забрати!

Листівки для Ольг з Днем ангела

День ангела Ольги: найкращі вітання в листівках та СМСДень ангела Ольги: найкращі вітання в листівках та СМСДень ангела Ольги: найкращі вітання в листівках та СМСДень ангела Ольги: найкращі вітання в листівках та СМСДень ангела Ольги: найкращі вітання в листівках та СМСДень ангела Ольги: найкращі вітання в листівках та СМС

Привітання Ольги з Днем ангела

Раніше ми писали, як у 2020 році називати дітей згідно з православним календарем.

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