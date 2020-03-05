День ангела Ольги: лучшие поздравления в открытках и СМС

День ангела Ольги (фото: коллаж РБК-Украина)

Ольги празднуют свой День ангела 5 марта. Как поздравить своих родных, друзей и близких людей с таким именем - в материале Styler

День ангела Ольги по православному календарю празднуют 5 марта. Styler собрал лучшие поздравления для именинников в стихах и открытках, которыми вы сможете порадовать своих друзей и близких.

Имя Ольга имеет очень сильную энергетическую ауру и может наделить девушку, названную при рождении этим именем, большим количеством важных и нужных характеристик.

Лучшие поздравления в стихах

Будь здоровой, Олечка!

Будь счастливой, Олечка!

Чтобы бед - нисколечко,

Чтоб мечты - сбылись.

Чтоб любить - до донышка,

Чтоб смеялось солнышко

И желанной долюшкой

Обернулась жизнь!

***

Первой быть во всем шанс дали —

Ольгой ведь тебя назвали.

Знаешь, в имени есть тайна…

Да, сильна необычайно,

Редко женщин таких встретишь,

А в толпе — точно заметишь:

Восхитительна, красива,

Обаятельна, игрива…

Кто тебя, Олюнчик, знает,

… тот сегодня поздравляет.

Разве есть на свете краше?

Умничка ты, Оля, наша!

***

Для Ольги поздравления

Я соберу в букет.

Хочу, чтоб их хватило

Тебе на сотню лет.

Чтобы судьба дарила

Любовь, и поминутно.

Чтоб в доме твоем было

Всегда тепло, уютно.

Чтоб счастье было рядом,

Чтоб ангелы хранили.

Желаю, чтобы в жизни

Все-все тебя любили.

***

Ольга шармом всех пленяет,

Каждый Ольгу обожает.

Терпелива и умна,

Справедливая она.

Вкусом тонким обладает,

В чудо верит и мечтает.

Может многое простить

И вражды не допустить.

Пожелаю Оле счастья.

Пусть исчезнут все ненастья,

Будут праздники, везения,

В жизни — много вдохновения.

И в семье царит согласие,

Все растают разногласия.

Оля радостью своей

Делает наш мир добрей.

***

Оленька — как солнышко,

Как лучик золотой!

Ты как будто звездочка

С теплою душой!

Поздравляю, Ольга.

Люби, живи, цвети!

Счастья тебе столько —

Чтоб не унести!

Открытки для Ольг с Днем ангела

Поздравление Ольги с Днем ангела

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