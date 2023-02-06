День ангела Оксаны и Ксении: поздравьте именинниц красивыми открытками, стихами и СМС

Значение имени Ксения (Оксана)

В имени греческое происхождение и означает оно "гостья", "иностранка". В славянских языках стало популярным имя Оксана (Аксиния) – как форма имени Ксения.

Считается, что Ксении – добрые, нежные и чувствительные. Женщин с этим именем отличают честность и покой, они хорошие хозяйки.

Поэтому в подарок Ксюше лучше дарить что-нибудь, что пригодится в хозяйстве, или что-то вкусненькое, к примеру, красивый тортик.

Талисманом Ксении считается кипарис и халцедон. Их цвет – серебристый. Лучше всего имя подходит Козерогам, Девам и Близнецам.

Поздравления с днем ангела в СМС, стихах, прозе и картинках

Поздравленья рвутся сами

Говориться для Оксаны!

Ну и пусть, скажу, конечно:

Оставайтесь юной вечно,

Пусть в глазах сияют звезды,

Спеют пусть улыбок гроздья,

И прекрасен будет лик,

Словно у принцесс из книг!

Кто нежнее розы

И прекраснее тюльпана?

Да, конечно, это ты,

Наша милая Оксана!

Ксюша, с праздником тебя

Теперь дружно поздравляем.

Счастья, радости, везения

И любви тебе желаем!

С чудным праздником, Оксана,

Я желаю тебе быть

Милой и веселой самой,

Дружбу всюду заводить.



Чтоб тобою восхищались

И скучали по тебе,

Чтобы чаще улыбалась

Жизни, а она – тебе.

Именины у Оксаны!

Праздник имени ее.

День прекрасный, долгожданный,

Заряд силы он несет.

Имя древнее – Оксана,

Красоты, тепла полно.

Тебе досталось не случайно,

По праву носишь ты его.

Оксана! С Днем Ангела поздравляю!

Счастья и радости желаю,

Любви, душевного тепла,

В делах всех – только похвала!

Ангел, что с тобою рядом

Пусть в жизни ведет,

И все проблемы и невзгоды

Легким жестом уведет.

Фото: pixabay

Солнце ясными лучами в вышине

Освещает, Ксюша, путь тебе,

Пусть успеха твоего не рвется нить,

Чтобы в радости и счастье долго жить!

***

В день, когда ты отмечаешь именины,

Написать хочу, чтоб ты могла прочесть:

Будь красивой, умной и счастливой!

Оставайся той, какая есть!

Фото: pixabay

Оксана, поздравляю тебя с праздником! Желаю крепкого здоровья, спокойной и размеренной жизни, любви до бабочек в животе и огромному количеству радости и улыбок!

Оксана, в День твоего Ангела хочется пожелать тебе, чтобы твоя светлая, радостная жизнь была наполнена любовью к ближним, счастью, благополучием. Пусть близкие всегда радуют, друзья будут рядом и все в жизни складывается удачно.

Со светлым праздником! Пусть святая Ксения ваш дом оберегает, не подпускает к нему беды и печали. Желаю всегда солнечной погоды, чтобы не было дома темных углов, а в душе и сердце всегда жило милосердие и любовь.

Подарите Ксюшам волшебное видео!

Когда в течение года Ксении и Оксаны отмечают именины: