День ангела Оксаны и Ксении: поздравьте именинниц красивыми открытками, стихами и СМС

6 февраля день ангела празднуют очаровательные девочки, девушки и женщины, гордо носящие имя Оксана и Ксения.
Что означает имя, и как поздравить виновниц с праздником – ниже в материале Styler.
В имени греческое происхождение и означает оно "гостья", "иностранка". В славянских языках стало популярным имя Оксана (Аксиния) – как форма имени Ксения.
Считается, что Ксении – добрые, нежные и чувствительные. Женщин с этим именем отличают честность и покой, они хорошие хозяйки.
Поэтому в подарок Ксюше лучше дарить что-нибудь, что пригодится в хозяйстве, или что-то вкусненькое, к примеру, красивый тортик.
Талисманом Ксении считается кипарис и халцедон. Их цвет – серебристый. Лучше всего имя подходит Козерогам, Девам и Близнецам.
Поздравленья рвутся сами
Говориться для Оксаны!
Ну и пусть, скажу, конечно:
Оставайтесь юной вечно,
Пусть в глазах сияют звезды,
Спеют пусть улыбок гроздья,
И прекрасен будет лик,
Словно у принцесс из книг!
Кто нежнее розы
И прекраснее тюльпана?
Да, конечно, это ты,
Наша милая Оксана!
Ксюша, с праздником тебя
Теперь дружно поздравляем.
Счастья, радости, везения
И любви тебе желаем!
С чудным праздником, Оксана,
Я желаю тебе быть
Милой и веселой самой,
Дружбу всюду заводить.
Чтоб тобою восхищались
И скучали по тебе,
Чтобы чаще улыбалась
Жизни, а она – тебе.
Именины у Оксаны!
Праздник имени ее.
День прекрасный, долгожданный,
Заряд силы он несет.
Имя древнее – Оксана,
Красоты, тепла полно.
Тебе досталось не случайно,
По праву носишь ты его.
Оксана! С Днем Ангела поздравляю!
Счастья и радости желаю,
Любви, душевного тепла,
В делах всех – только похвала!
Ангел, что с тобою рядом
Пусть в жизни ведет,
И все проблемы и невзгоды
Легким жестом уведет.
Фото: pixabay
Солнце ясными лучами в вышине
Освещает, Ксюша, путь тебе,
Пусть успеха твоего не рвется нить,
Чтобы в радости и счастье долго жить!
***
В день, когда ты отмечаешь именины,
Написать хочу, чтоб ты могла прочесть:
Будь красивой, умной и счастливой!
Оставайся той, какая есть!
Фото: pixabay
Оксана, поздравляю тебя с праздником! Желаю крепкого здоровья, спокойной и размеренной жизни, любви до бабочек в животе и огромному количеству радости и улыбок!
Оксана, в День твоего Ангела хочется пожелать тебе, чтобы твоя светлая, радостная жизнь была наполнена любовью к ближним, счастью, благополучием. Пусть близкие всегда радуют, друзья будут рядом и все в жизни складывается удачно.
Со светлым праздником! Пусть святая Ксения ваш дом оберегает, не подпускает к нему беды и печали. Желаю всегда солнечной погоды, чтобы не было дома темных углов, а в душе и сердце всегда жило милосердие и любовь.
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