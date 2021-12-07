День ангела Катерини: красиві привітання в листівках, віршах і СМС

День Великомучениці Катерини щороку відзначається 7 грудня. У це велике православне свято вітають всіх жінок, яких звуть Катерина.

Редакція Styler зібрала найкращі привітання зі святом у віршах, СМС і листівках.

Поздоровлення в СМС

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Дорога Катюша, вітаю тебе з Днем Святої Катерини. Нехай світле ім'я її оберігає тебе від життєвих невдач. Нехай воно стане дороговказною зіркою, що веде тебе по рівній і широкій дорозі долі до успіху, щастя і благополуччя!

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Вітаю зі світлим і благодатним святом Святої Катерини! Нехай Свята Катерина ніколи не покидає тебе, допомагає, і захищає від бід! Бажаю тобі справжнього щастя, терпіння у важкі періоди, сильної віри в душі, чистих помислів і спокійного життєвого шляху!

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Сердечно вітаю з Днем Святої Катерини. Нехай ангел твій тебе оберігає від негараздів, співає добрі пісні, коду тобі сумно і дарує надію, коли на серці тривожно. Бажаю великої сили волі, бажаю справжнього щастя і відради, бажаю з щирою вірою і благим світлом душі продовжувати свій життєвий шлях.

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Катерина, Катя, Катюша! Вітаю з днем Святої Катерини. Оскільки цю святу вважають покровителькою жінок і щасливого шлюбу, бажаю сімейного благополуччя, жіночності, внутрішньої гармонії, великої віри і світлої любові. Нехай Свята Катерина відповідає на ваші щирі прохання і дарує те, про що її моліть.

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З Днем Святої Катерини! Нехай світле свято принесе радість, удачу і достаток! Сімейного вам благополуччя, душевної гармонії, спокою і величезної любові. Нехай Катерина захищає вас від усіх негараздів і бід!

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Поздоровлення у віршах

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Катерина - чистота і святість,

З давніх часів вона славу несе.

Ти для всіх близьких - втіха і радість,

Скрізь честь тобі і шана.

Я побажаю величезного щастя,

У серці завжди відвертої весни.

Нехай в іменини твої відразу

Збудуться найсолодші сни!

***

З Днем святої Катерини!

Нехай вона з небес незримо

Ваш спокій оберігає

І здоров’я додає,

Всі проблеми дозволить,

Щастя в домі збереже.

***

З Днем Святої Катерини

Я вас вітаю,

Щоб вона вас опікала

Від душі бажаю.

Нехай, Катюша, вам щастить,

Нехай закрутить щастя,

Нехай заступниця свята

Відведе негоди.

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Нехай буде теплим дім, панує достаток,

Постав квіти на стіл, пиріг і свічки,

В день іменин, Катюша, свій порядок,

У день ангела, повір, особливий вечір.

Чарівною силою наділений він, так і знай,

Так скоріше загадай своє бажання,

Щоб ангел чув, ти молитву прочитай,

Щоб він був з тобою поруч постійно.

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З іменинами, Катюша, вітаю!

Здійснення мрії твоєї бажаю,

Нехай любов наповнить серце, і тоді

Станеш щаслива, Катюша, назавжди!

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Поздоровлення в листівках