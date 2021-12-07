День ангела Катерини: красиві привітання в листівках, віршах і СМС
День Великомучениці Катерини щороку відзначається 7 грудня. У це велике православне свято вітають всіх жінок, яких звуть Катерина.
Редакція Styler зібрала найкращі привітання зі святом у віршах, СМС і листівках.
Поздоровлення в СМС
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Дорога Катюша, вітаю тебе з Днем Святої Катерини. Нехай світле ім'я її оберігає тебе від життєвих невдач. Нехай воно стане дороговказною зіркою, що веде тебе по рівній і широкій дорозі долі до успіху, щастя і благополуччя!
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Вітаю зі світлим і благодатним святом Святої Катерини! Нехай Свята Катерина ніколи не покидає тебе, допомагає, і захищає від бід! Бажаю тобі справжнього щастя, терпіння у важкі періоди, сильної віри в душі, чистих помислів і спокійного життєвого шляху!
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Сердечно вітаю з Днем Святої Катерини. Нехай ангел твій тебе оберігає від негараздів, співає добрі пісні, коду тобі сумно і дарує надію, коли на серці тривожно. Бажаю великої сили волі, бажаю справжнього щастя і відради, бажаю з щирою вірою і благим світлом душі продовжувати свій життєвий шлях.
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Катерина, Катя, Катюша! Вітаю з днем Святої Катерини. Оскільки цю святу вважають покровителькою жінок і щасливого шлюбу, бажаю сімейного благополуччя, жіночності, внутрішньої гармонії, великої віри і світлої любові. Нехай Свята Катерина відповідає на ваші щирі прохання і дарує те, про що її моліть.
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З Днем Святої Катерини! Нехай світле свято принесе радість, удачу і достаток! Сімейного вам благополуччя, душевної гармонії, спокою і величезної любові. Нехай Катерина захищає вас від усіх негараздів і бід!
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Поздоровлення у віршах
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Катерина - чистота і святість,
З давніх часів вона славу несе.
Ти для всіх близьких - втіха і радість,
Скрізь честь тобі і шана.
Я побажаю величезного щастя,
У серці завжди відвертої весни.
Нехай в іменини твої відразу
Збудуться найсолодші сни!
***
З Днем святої Катерини!
Нехай вона з небес незримо
Ваш спокій оберігає
І здоров’я додає,
Всі проблеми дозволить,
Щастя в домі збереже.
***
З Днем Святої Катерини
Я вас вітаю,
Щоб вона вас опікала
Від душі бажаю.
Нехай, Катюша, вам щастить,
Нехай закрутить щастя,
Нехай заступниця свята
Відведе негоди.
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Нехай буде теплим дім, панує достаток,
Постав квіти на стіл, пиріг і свічки,
В день іменин, Катюша, свій порядок,
У день ангела, повір, особливий вечір.
Чарівною силою наділений він, так і знай,
Так скоріше загадай своє бажання,
Щоб ангел чув, ти молитву прочитай,
Щоб він був з тобою поруч постійно.
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З іменинами, Катюша, вітаю!
Здійснення мрії твоєї бажаю,
Нехай любов наповнить серце, і тоді
Станеш щаслива, Катюша, назавжди!
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Поздоровлення в листівках
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