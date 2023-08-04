Медовый Спас 2023: что нужно успеть сделать и какой будет новая дата праздника

Медовый Спас или Маковея много лет отмечался украинцами 14 августа, однако в следующем году дата изменится. Этот праздник имеет богатые традиции, обряды и почитается среди людей.

Какие перемены нас ждут, что нужно успеть сделать на Маковея - в материале Styler дальше.

Что означает праздник, его традиции

Это "первый" Спас, от которого начинается так называемая "Спасовка" - пост, что длится две недели.

Название праздника Маковея происходит от братьев Маккавеев, принявших мученическую смерть за веру. Поэтому 14 августа по церковному календарю празднуется День семи мучеников Маковеев.

Главные народные традиции праздника связаны с медом и пчеловодством. В этот день соты можно нести в церковь для освящения, а мед из них считается самым целебным.

Кроме меда святят также букетики, в состав которых обычно входят маковые головки, пшеница, бархатцы и многие другие сезонные цветы.

По обычаю на Маковея пекут медовые пряники, угощают друг друга свежим медом. В выпечку также добавляют мак.

В некоторых регионах существовал интересный обряд "веять мак". Хозяйки выходили на огород и провевали уже высушенный мак от остатков соломы и разного мусора. Обычно в этот день дул ветер, так что мак аккуратно пересыпали из руки в руки, чтобы воздухом сдуло все лишнее. Говорили, что такой мак не станет горьким при хранении и из него получатся вкусные пирожки.

До праздника нужно успеть заготовить мед, собрать букет, закупиться маком, напечь пирогов. Если вы планируете отнести всю эту красоту на освящение, достаньте корзины и приготовьте красивый, желательно светлый наряд.

Классический букет на Маковея (фото: instagram com tvorcha_maysternya_olgintina)

Как изменится дата и когда отметим другие Спасы

Поместный Собор ПЦУ, который проходил 27 июля, принял окончательное решение о переходе на новоюлианский календарь. Даты праздников начнутся смещаться на 13 дней назад уже с нового церковного года, 1 сентября.

При этом определять дату Пасхи будут по-прежнему. Это также касается Вербного воскресенья, Вознесения, Троицы и Пасхального поста.

Новые даты "Трех Спасов" будут следующими: