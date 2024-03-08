День ангела 9 марта. Душевные поздравления с именинами в стихах и прозе

Именины - важный праздник для каждого, кто ценит своего ангела-хранителя. Поэтому не забывайте поздравлять с ним людей, которых цените, любите и уважаете.

У кого день ангела 9 марта, а также как поздравить с именинами в прозе или стихах, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

"Ангел вдома в тебе, був, Тож молитву твою чув, І на твої іменини, Вже дарує щохвилини: Пуд здоров’я і пуд віри, Кілограмів сто надії, Фунтів тисячі любові, І кохання не на слові, А каратів, так, з відерце, Радості у твоє серце, Ну і ще букет удачі, І добра у твою вдачу!".

"Прими мои самые искренние поздравления с Днем твоего небесного покровителя. Ты не видишь своего Ангела, но он точно где-то рядом. Он рядом каждый миг и каждый час. Цени его, молись ему и тогда в твоей жизни будет только радость и счастье. С Днем ангела!."

"Сегодня светлый для тебя праздник - День Ангела, день твоего небесного защитника и покровителя. Пусть же он оберегает тебя, охраняет в трудные моменты жизни и никогда не отказывает тебе в надежде и любви. С Днем Ангела!"

"С днем ангела тебя! Желаю всегда иметь радость во всем и больше улыбаться. Пусть удача не проходит мимо, а всегда залетает в твой дом!"

Также не забудьте приготовить поздравления к людям со следующими именами: Эразм, Софрон, Николай, Иван, Илларион.

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