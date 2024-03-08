День ангела 9 березня. Щемливі привітання з іменинами у віршах та прозі

Іменини - важливе свято для кожного, хто цінує свого ангела-охоронця. Саме тому не забувайте вітати з ним людей, яких цінуєте, любите та поважаєте.

У кого день ангела 9 березня, а також як привітати з іменинами у прозі чи віршах, розповідає РБК-Україна (проект Styler). Під час написання матеріалу було використано джерела: DayToday, Церковний календар, сайти "Радіо Трек", "Люкс ФМ".