Когда Мусульманский Новый год 2024 года: дата и традиции празднования

Мусульманский Новый год, также известный как Хиджра, знаменует собой начало нового года по исламскому календарю. Он отмечается первого числа первого месяца исламского календаря - Мухаррама.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, когда Мусульманский Новый год в 2024 году и каковы традиции этого праздника.

Когда Новый год у мусульман в 2024 году

Дата Мусульманского Нового года ежегодно меняется, ведь исламский календарь основывается на лунных циклах, а не на солнечных, как григорианский календарь.

Таким образом год у мусульман длится меньше на 11-12 дней, чем у христианских народов, а каждое новое время наступает после заката.

В 2024 году Мусульманский Новый год начнется вечером 6 июля и закончится вечером 7 июля. Это будет 1446 год хиджры.

Традиции празднования Мусульманского Нового года

Традиции празднования Мухаррама могут отличаться в разных странах и регионах. Да, в Коране нет прямых запретов на празднование Мусульманского Нового года. Однако некоторые мусульмане считают, что громкие празднования с музыкой, танцами и фейерверками несовместимы с духовным характером этого праздника и луны.

Однако есть определенные традиции, которые придерживаются все.

Молитвы

Верующие собираются в мечетях для специальных молитв, читая хутбу (проповедь) о жизни пророка Мухаммеда и его миграцию (хиджру) из Мекки в Медину. Эти молитвы являются центральной частью празднования и позволяют мусульманам духовно очиститься и сосредоточиться на своей вере.

Пост

Весь месяц Мухаррам считается священным, поэтому многие мусульмане соблюдают пост от рассвета до заката.

Благотворительность

Поощряется дарить милостыню (закят) нуждающимся, чтобы помочь им в это праздничное время. Это не только акт доброты, но и возможность мусульман очистить свое богатство и получить благословение от Аллаха.

Семейное собрание

Мусульмане собираются с семьями и друзьями, чтобы разделить еду, общаться и праздновать новый год. Это время для укрепления семейных связей и создания новых воспоминаний.

Духовное самосовершенствование

Мухаррам - это время для самоанализа, покаяния и духовного самосовершенствования. Многие мусульмане читают Коран, посещают религиозные лекции и стараются придерживаться принципов ислама. Это возможность для мусульман стать на путь праведности и улучшить свою жизнь.

Еда

Вот несколько популярных блюд, которые можно встретить на столе у мусульман во время празднования нового года: тушеная баранина, жареная птица, говядина, сабзах (салат из свежих овощей), долма (фаршированные виноградные листья), плов, кускус, супы из чечевицы, гороха, нута, лаваш, пирожки с разными начинками, пахлава, лукум, рахат-лукум, финики и т. д.

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