День ангела 7 апреля: поздравьте с именинами душевно и оригинально

Каждый день кто-то празднует именины, но мало кто вспоминает об этой дате. Именно поэтому узнайте, когда у ваших близких людей дни ангела, чтобы удивить их интересными и нежными поздравлениями.

При написании материала были использованы источники: DayToday, Церковный календарь, сайты "З Привітаннями", "Гумореска".

Кто празднует именины 7 апреля, а также как нежно поздравлять с днем ангела, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

І завжди ангел твій хранитель Тебе боронить від біди, Ти просто вмій життю радіти Й по ньому з усмішкою йди!".

Нехай в очах твоїх безкраїх Нестримна молодість буя, І хай несе тебе по світу Життя бурхлива течія.

"Ти вір в життя і будь собою. Хай час собі летить, а ти, Як сонце ранньою весною, Цвіти промінням золотим.

Также не забудьте напомнить об именинах им: Юрий, Гаврило, Устим, Василий.

Поздравления будут ждать люди с такими именами: Аркадий, Георгий, Даниил, Егор, Петр, Акилина, Евдокия.

Напомним, недавно мы рассказывали, что лучше не добавлять в тесто для пасхальной паски.

Кроме того, на днях стало известно, что в ПЦУ дали новый календарь праздников на апрель.