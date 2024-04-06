День ангела 7 апреля: поздравьте с именинами душевно и оригинально
Каждый день кто-то празднует именины, но мало кто вспоминает об этой дате. Именно поэтому узнайте, когда у ваших близких людей дни ангела, чтобы удивить их интересными и нежными поздравлениями.
Кто празднует именины 7 апреля, а также как нежно поздравлять с днем ангела, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
При написании материала были использованы источники: DayToday, Церковный календарь, сайты "З Привітаннями", "Гумореска".
У кого день ангела 7 апреля
Поздравления будут ждать люди с такими именами: Аркадий, Георгий, Даниил, Егор, Петр, Акилина, Евдокия.
Также не забудьте напомнить об именинах им: Юрий, Гаврило, Устим, Василий.
Поздравления с именинами своими словами
- "Поздравляю тебя с Днем ангела. Пусть твой хранитель всегда будет с тобой, пусть твоя сила ни на миг не ослабнет, пусть твоя красота ни на минуту не угаснет. Желаю с хорошей надеждой идти только вперед и непременно достигать своих целей"
- "Поздравляю с именинами и днем твоего Ангелочка! На свете так много прекрасного, чего хотелось бы пожелать! Пусть каждый новый день начинается с улыбки, а заканчивается мирным сном без тревог!"
- "Поздравляю! Здоровья, успеха, улыбки в глазах, веры, надежды, удачи в делах. В семье - понимания, тепла и любви. Пусть юности пламя не гаснет в крови!"
Нежное стихотворение на день ангела на украинском языке
"Ти вір в життя і будь собою.
Хай час собі летить, а ти,
Як сонце ранньою весною,
Цвіти промінням золотим.
Нехай в очах твоїх безкраїх
Нестримна молодість буя,
І хай несе тебе по світу
Життя бурхлива течія.
І завжди ангел твій хранитель
Тебе боронить від біди,
Ти просто вмій життю радіти
Й по ньому з усмішкою йди!".
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