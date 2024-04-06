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День ангела 7 квітня: привітайте з іменинами душевно та оригінально

Субота 06 квітня 2024 22:01
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День ангела 7 квітня: привітайте з іменинами душевно та оригінально У кого іменини 7 квітня (ілюстрація: freepik.com)
Автор: Поліна Іваненко

Щодня хтось святкує іменини, але мало хто пригадує про цю дату. Саме тому дізнайтеся, коли у ваших близьких людей дні ангела, аби здивувати їх цікавими та ніжними привітаннями.

Хто святкує іменини 7 квітня, а також як ніжно вітати з днем ангела, розповідає РБК-Україна (проект Styler).

Під час написання матеріалу було використано джерела: DayToday, Церковний календар, сайти "З Привітаннями", "Гумореска".

У кого день ангела 7 квітня

На привітання чекатимуть люди з такими іменами: Аркадій, Георгій, Данило, Єгор, Петро, Акіліна, Євдокія.

Також не забудьте нагадати про іменини їм: Юрій, Гаврило, Устим, Василій.

Привітання з іменинами своїми словами

  • "Вітаю тебе з Днем ангела. Нехай твій охоронець завжди буде з тобою, нехай твоя сила ні на мить не ослабне, нехай твоя краса ні на хвилину не згасне. Бажаю з доброю надією йти тільки вперед і неодмінно досягати своїх цілей"
  • "Вітаю з іменинами і днем твого Ангелочка! На світі так багато прекрасного, чого хотілося б побажати! Нехай кожен новий день починається з посмішки, а закінчується мирним сном без тривог!"
  • "Вітаю! Здоров’я, успіху, посмішки в очах, віри, надії, удачі у справах. У сім’ї - розуміння, тепла і любові. Нехай юності полум'я не гасне в крові!"

Ніжний вірш на день ангела

"Ти вір в життя і будь собою.
Хай час собі летить, а ти,
Як сонце ранньою весною,
Цвіти промінням золотим.

Нехай в очах твоїх безкраїх
Нестримна молодість буя,
І хай несе тебе по світу
Життя бурхлива течія.

І завжди ангел твій хранитель
Тебе боронить від біди,
Ти просто вмій життю радіти
Й по ньому з усмішкою йди!".

Нагадаємо, нещодавно ми розповідали, що краще не додавати у тісто для великодньої паски.

Окрім цього, днями стало відомо, що у ПЦУ дали новий календар свят на квітень.

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