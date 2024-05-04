День ангела 5 мая: классные и прикольные поздравления с именинами
Поздравления с днем ангела могут быть в стихах, прозе, своими словами и даже очень короткими - в SMS. Но все они должны быть искренними и приятно удивлять человека, у которого именины.
У кого день ангела 5 мая, а также как оригинально поздравить с именинами, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
При написании материала были использованы источники: Церковный календарь, сайты Day Today, "Поздравок", "Твій світ".
Кого поздравлять с именинами 5 мая
В воскресенье не забудьте поздравить людей со следующими именами:
- Адриан
- Иаков
- Арина
- Ирина.
Кроме того, именины празднуют: Всеволод, Леонид, Федор, Виталий.
Красивые SMS на день ангела
- "Поздравляю с именинами! Желаю всегда оставаться жизнерадостным человеком. Желаю мира, счастья, любви, здоровья и сил. Желаю интересных увлечений и невероятных успехов в любых делах. Желаю ежедневного вдохновения и обязательного везения в нужную минуту"
- "С днем ангела! Примите мои поздравления и пожелания от всего сердца: прежде всего, крепкого здоровья, а также - достатка и гармонии, благополучия в доме, счастья в семье. Пусть все, что Вы пожелаете, непременно сбывается, а судьба дарит приятные сюрпризы.
- "Сегодня я хочу пожелать тебе, чтобы вся твоя жизнь была наполнена только лучшими моментами. Пусть удача всегда будет под рукой, достойные люди будут рядом, а Ангел-хранитель всегда тебя защищает".
Троагательный стих на именины на украинском языке
"Сонце із неба радісно сяє,
Квіти для тебе в букетик збирає,
Вітер шепоче, немов промовляє,
Тебе з іменинами щиро вітає!
Вечір приходить, раптом темніє,
Зірочка світла в небі ясніє
Місяць в віконце твоє заглядає,
Тебе з іменинами щиро вітає!
Вечір і ранок, денний серпанок,
Сутінки змінює знову світанок…
Що би не сталось, я побажаю,
Хай твій Ангелик тебе зберігає!".
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