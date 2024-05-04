День ангела 5 мая: классные и прикольные поздравления с именинами

Поздравления с днем ангела могут быть в стихах, прозе, своими словами и даже очень короткими - в SMS. Но все они должны быть искренними и приятно удивлять человека, у которого именины.

У кого день ангела 5 мая, а также как оригинально поздравить с именинами, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Вечір і ранок, денний серпанок, Сутінки змінює знову світанок… Що би не сталось, я побажаю, Хай твій Ангелик тебе зберігає!".

Вечір приходить, раптом темніє, Зірочка світла в небі ясніє Місяць в віконце твоє заглядає, Тебе з іменинами щиро вітає!

"Сонце із неба радісно сяє, Квіти для тебе в букетик збирає, Вітер шепоче, немов промовляє, Тебе з іменинами щиро вітає!

В воскресенье не забудьте поздравить людей со следующими именами:

Напомним, на днях мы уже рассказывали, что отличные новости осчастливят жизнь этих знаков Зодиаку уже после Пасхи.

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