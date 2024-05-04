День ангела 5 травня: класні та прикольні привітання з іменинами

Кого вітати з іменинами 5 травня (ілюстрація: freepik.com)

Привітання з днем ангела можуть бути у віршах, прозі, своїми словами та навіть дуже коротенькими - в SMS. Але усі вони мають бути щирими та приємно дивувати людину, яка святкує іменини.

У кого день ангела 5 травня, а також як оригінально привітати з іменинами, розповідає РБК-Україна (проект Styler). Під час написання матеріалу було використано джерела: Церковний календар, сайти Day Today, "Поздравок", "Твій світ".