День ангела 5 травня: класні та прикольні привітання з іменинами
Привітання з днем ангела можуть бути у віршах, прозі, своїми словами та навіть дуже коротенькими - в SMS. Але усі вони мають бути щирими та приємно дивувати людину, яка святкує іменини.
У кого день ангела 5 травня, а також як оригінально привітати з іменинами, розповідає РБК-Україна (проект Styler).
Під час написання матеріалу було використано джерела: Церковний календар, сайти Day Today, "Поздравок", "Твій світ".
Кого вітати з іменинами 5 травня
У неділю не забудьте привітати людей з такими іменами:
- Адріан
- Яків
- Аріна
- Ірина.
Окрім цього, іменини святкують: Всеволод, Леонід, Федор, Віталій.
Красиві SMS на день ангела
- "Вітаю з іменинами! Бажаю завжди залишатися життєрадісною людиною. Бажаю миру, щастя, любові, здоров’я та сил. Бажаю цікавих захоплень та неймовірних успіхів у будь-яких справах. Бажаю щоденного натхнення та обов’язкового везіння у потрібну хвилину"
- "З днем ангела! Прийміть мої вітання та побажання від усього серця: перш за все, міцного здоров'я, а також - достатку та гармонії, добробуту в домі, щастя в сім’ї. Нехай все, що Ви побажаєте, неодмінно збувається, а доля дарує приємні сюрпризи. Вітаю!"
- "Сьогодні я хочу побажати тобі, щоб усе твоє життя було наповнене тільки найкращими моментами. Нехай удача завжди буде під рукою, гідні люди будуть поруч, а Янгол-охоронець завжди тебе захищає".
Щемливий вірш на іменини
"Сонце із неба радісно сяє,
Квіти для тебе в букетик збирає,
Вітер шепоче, немов промовляє,
Тебе з іменинами щиро вітає!
Вечір приходить, раптом темніє,
Зірочка світла в небі ясніє
Місяць в віконце твоє заглядає,
Тебе з іменинами щиро вітає!
Вечір і ранок, денний серпанок,
Сутінки змінює знову світанок…
Що би не сталось, я побажаю,
Хай твій Ангелик тебе зберігає!".
Нагадаємо, днями ми вже розповідали, що чудові новини ощасливлять життя цих знаків Зодіаку вже після Великодня.
Окрім цього, нещодавно стало відомо, чим накрити паску чи десерт, щоб не зіпсувати глазур.