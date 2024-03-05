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День ангела 5 марта. Лучшие поздравления с именинами на любой вкус

Кого поздравить с именинами 5 марта (фото: GettyImages)
Автор: Полина Иваненко

День ангела - важный праздник для каждого человека. Именно поэтому подготовьте искренние поздравления тем, кто празднует именины этого дня.

У кого день ангела 5 марта, как назвать ребенка в этот день, а также как красиво поздравить с именинами, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

При написании материала были использованы источники: DayToday, Церковный календарь, сайты "Слова.net", "Рівно1".

Кого поздравить с днем ангела 5 марта

Подготовьте искренние пожелания людям, которые носят такие имена: Андрей, Кирилл, Константин, Юрий, Марко, Иван, Федор, Ираида, Раиса.

Кроме этого, 5 марта именины празднуют: Виссарион, Корней, Агафон, Сидор, Юрий, Ярослав, Лев.

Поздравления с именинами до слез

  • "В День Ангела присылаю тебе самые искренние пожелания: крепкой здоровья, страстной любви, семейного уюта, прибыльной работы, безумного успеха, нрава, необъятного счастья и постоянного вдохновения! Пусть твои дни будут полны незабываемыми моментами, интересными людьми и перспективными мечтами!"

  • "Я хочу пожелать, чтобы в твоей жизни не было ни одного пасмурного дня! Чтобы ангел-хранитель оберегал тебя и благословлял твой каждый поступок, помогал в любых начинаниях, освещал жизненный путь и прятал под своим крылом! С Днем ангела тебя"

  • "Поздравляю тебя с днем ​​Ангела и желаю тебе: здоровье тела, смирение души, терпение, воздержание мыслей и слов. Желаю, чтобы память о Боге всегда была у тебя в твоей душе. Да благословит тебя Бог на добрые дела!".

Щемящее поздравление с днем ангела в стихах на украинском языке

"Нині в гарної людини -
Найкрутіші іменини.
Будуть в тебе подарунки,
Привітання й поцілунки...
Я приєднуюсь до всього,
Хай в житті все буде кльово!
Хай здоров'я не підводить,
Й грошенята хай підходять!".

Напомним, ранее мы уже рассказывали, как изменился церковный календарь праздников и когда Пасха.

Кроме этого, недавно стало известно, когда будет Масленица в 2024 году.

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