День ангела 5 марта. Лучшие поздравления с именинами на любой вкус

День ангела - важный праздник для каждого человека. Именно поэтому подготовьте искренние поздравления тем, кто празднует именины этого дня.
У кого день ангела 5 марта, как назвать ребенка в этот день, а также как красиво поздравить с именинами, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
При написании материала были использованы источники: DayToday, Церковный календарь, сайты "Слова.net", "Рівно1".
Подготовьте искренние пожелания людям, которые носят такие имена: Андрей, Кирилл, Константин, Юрий, Марко, Иван, Федор, Ираида, Раиса.
Кроме этого, 5 марта именины празднуют: Виссарион, Корней, Агафон, Сидор, Юрий, Ярослав, Лев.
"В День Ангела присылаю тебе самые искренние пожелания: крепкой здоровья, страстной любви, семейного уюта, прибыльной работы, безумного успеха, нрава, необъятного счастья и постоянного вдохновения! Пусть твои дни будут полны незабываемыми моментами, интересными людьми и перспективными мечтами!"
"Я хочу пожелать, чтобы в твоей жизни не было ни одного пасмурного дня! Чтобы ангел-хранитель оберегал тебя и благословлял твой каждый поступок, помогал в любых начинаниях, освещал жизненный путь и прятал под своим крылом! С Днем ангела тебя"
"Поздравляю тебя с днем Ангела и желаю тебе: здоровье тела, смирение души, терпение, воздержание мыслей и слов. Желаю, чтобы память о Боге всегда была у тебя в твоей душе. Да благословит тебя Бог на добрые дела!".
"Нині в гарної людини -
Найкрутіші іменини.
Будуть в тебе подарунки,
Привітання й поцілунки...
Я приєднуюсь до всього,
Хай в житті все буде кльово!
Хай здоров'я не підводить,
Й грошенята хай підходять!".
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