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День ангела 5 березня. Найкращі привітання з іменинами на будь-який смак

Кого привітати з іменинами 5 березня (фото: GettyImages)
Автор: Поліна Іваненко

День ангела - важливе свято для кожної людини. Саме тому підготуйте щирі привітання для тих, хто святкує іменини цього дня.

У кого день ангела 5 березня, як назвати дитину цього дня, а також як красиво привітати з іменинами, розповідає РБК-Україна (проект Styler).

Під час написання матеріалу було використано джерела: DayToday, Церковний календар, сайти "Слова.net", "Рівне1".

Кого привітати з днем ангела 5 березня

Підготуйте щирі побажання для людей, які носять такі імена: Андрій, Кирило, Констянтин, Юрій, Марко, Іван, Федір, Іраїда, Раїса.

Окрім цього, 5 березня іменини святкують: Віссаріон, Корній, Агафон, Сидір, Юрій, Ярослав, Лев.

Привітання з іменинами до сліз

  • "В День Ангела надсилаю тобі найщиріші побажання: міцного здоров'я, палкого кохання, сімейного затишку, прибуткової роботи, шаленого успіху, вдачі, неосяжного щастя та постійного натхнення! Нехай твої дні будуть сповнені незабутніми моментами, цікавими людьми та перспективними мріями!"

  • "Я хочу побажати, щоб у твоєму житті не було жодного похмурого дня! Щоб ангел-хранитель оберігав тебе і благословляв твій кожен вчинок, допомагав в будь-яких починаннях, висвітлював життєвий шлях і переховував під своїм крилом! З Днем ангела тебе"

  • "Вітаю тебе з днем ​​Ангела і бажаю тобі: здоров'я тіла, смирення душі, терпіння, стриманості думок та слів. Бажаю, щоб пам'ять про Бога завжди була у тебе в твоїй душі. Нехай Боже благословить тебе на добрі справи!".

Щемливе привітання з днем ангела у віршах

"Нині в гарної людини -
Найкрутіші іменини.
Будуть в тебе подарунки,
Привітання й поцілунки...
Я приєднуюсь до всього,
Хай в житті все буде кльово!
Хай здоров'я не підводить,
Й грошенята хай підходять!".

Нагадаємо, раніше ми вже розповідали, як змінився церковний календар свят і коли Великдень.

Окрім цього, нещодавно стало відомо, коли буде Масляна у 2024 році.

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