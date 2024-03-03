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День ангела 4 марта: как назвать ребенка и кого поздравить с именинами

Воскресенье 03 марта 2024 22:01
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День ангела 4 марта: как назвать ребенка и кого поздравить с именинами Как назвать ребенка 4 марта (фото: freepik.com)
Автор: Полина Иваненко

Поздравления с днем ангела могут быть шуточными, философскими, в прозе и стихах. Впрочем, все они приятно удивляют и вызывают положительные эмоции у именинников. Именно поэтому поздравлять с днем ангела нужно как родственников, так и друзей.

У кого день ангела 4 марта, как назвать ребенка в этот день, а также как красиво поздравить с именинами, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

При написании материала были использованы источники: DayToday, Церковный календарь, сайты "Місячний календар", "Mama.Ua", "Привітай".

Кого поздравить с днем ангела 4 марта

Ваших поздравлений будут ждать люди с такими именами: Яков, Павел, Егор, Даниил, Григорий, Георгий, Вячеслав, Василий, Александр, Акакий, Юлиана, Ульяна.

Кроме того, пожелать счастья и всего лучшего можно тем, кому дали такие имена: Никита, Максим, Богдан, Макар.

Как назвать ребенка, который родился 4 марта

Если вы хотите выбрать церковное имя, присмотритесь к именам выше. Кроме этого, "мартовскими" называют такие варианты: Антонина, Евдокия, Руслана, Серафима, Стелла, Станислава, Ростислава, Бронислава, София.

А для мальчиков можно выбрать такие имена: Андрей, Денис, Лука, Савва, Тарас, Роман.

Поздравления с именинами

  • "В день ангела желаю душевной красоты, терпения, понимания, исполнения мечтаний, теплых объятий родных и близких. А с ангелом своим дружи всем чистым сердцем и верь в чудо с ним!"
  • "Сегодня от всего сердца поздравляю тебя с именинами и желаю, чтобы твоя жизнь преподносила приятные сюрпризы, дарила массу незабываемых впечатлений, перспективных возможностей, верного счастья и искренней любви"
  • "Благ тебе земных и много счастья. Пусть хранит Всевышний от непогоды! В День ангела - здоровье аж на века. Пусть отступит тьма и будет свет!".

Поздравление с днем ангела в душевных стихах на украинском языке

"Ти вір в життя і будь собою.
Хай час собі летить, а ти,
Як сонце ранньою весною,
Цвіти промінням золотим.

Нехай в очах твоїх безкраїх
Нестримна молодість буя,
І хай несе тебе по світу
Життя бурхлива течія.

І завжди ангел твій, хранитель,
Тебе боронить від біди,
Ти просто вмій життю радіти
Й по ньому з усмішкою йди!".

Недавно мы уже рассказывали, когда Прощеное воскресенье в 2024 году и почему нужно просить прощения.

Кроме того, недавно стало известно, как изменился церковный календарь праздников и когда Пасха.

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