День ангела 4 березня: як назвати дитину та кого привітати з іменинами

Привітання з днем ангела можуть бути жартівливими, філософськими, у прозі та віршах. Втім, усі вони точно приємно дивують та викликають позитивні емоції в іменинників. Саме тому вітати з днем ангела потрібно як родичів, так і друзів.

Під час написання матеріалу було використано джерела: DayToday, Церковний календар, сайти "Місячний календар", "Mama.Ua", "Привітай".

У кого день ангела 4 березня, як назвати дитину цього дня, а також як красиво привітати з іменинами, розповідає РБК-Україна (проект Styler).

Кого привітати з днем ангела 4 березня

На ваші привітання чекатимуть люди з такими іменами: Яків, Павло, Єгор, Данило, Григорій, Георгій, В'ячеслав, Василь, Олександр, Акакій, Юліана, Уляна.

Окрім цього, побажати щастя та усього найкращого можна тим, кому дали такі імена: Микита, Максим, Богдан, Макар.

Як назвати дитину, яка народилася 4 березня

Якщо ви хочете обрати церковне ім'я, придивіться до імен вище. Окрім цього, "березневими" називають такі варіанти: Антоніна, Євдокія, Руслана, Серафима, Стелла, Станіслава, Ростислава, Броніслава, Софія.

А для хлопчиків можна обрати такі імена: Андрій, Денис, Лука, Сава, Тарас, Роман.

Привітання з іменинами

"В день ангела бажаю душевної краси, терпіння, розуміння, здійснення мрій, теплих обіймів рідних та близьких. А з ангелом своїм дружи усім чистим серцем та вір у диво з ним!"

"Сьогодні від щирого серця вітаю тебе з іменинами й бажаю, щоб твоє життя підносило приємні сюрпризи, дарувало масу незабутніх вражень, перспективних можливостей, вірного щастя й щирої любові"

"Благ тобі земних і багато щастя. Хай береже Всевишній від негоди! У День ангела - здоров'я аж на століття. Нехай відступить темрява і буде світло!".

Привітання з днем ангела у душевних віршах

"Ти вір в життя і будь собою.

Хай час собі летить, а ти,

Як сонце ранньою весною,

Цвіти промінням золотим.

Нехай в очах твоїх безкраїх

Нестримна молодість буя,

І хай несе тебе по світу

Життя бурхлива течія.

І завжди ангел твій, хранитель,

Тебе боронить від біди,

Ти просто вмій життю радіти

Й по ньому з усмішкою йди!".