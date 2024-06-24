День ангела 25 июня: душевные поздравления для именинников в стихах и прозе

День ангела - это особый день для каждого человека, когда празднуется имя святого покровителя. Если вы хотите порадовать друга, родного человека или коллегу, не забудьте подготовить поздравления.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, кто празднует именины 25 июня и как правильно поздравлять с днем ангела.

Кого поздравлять с именинами - список

Иаков

Василий.

Поздравление с днем ангела прозой

С Днем Ангела! Желаю тебе много счастливых моментов, наполненных смеха и тепла. Пусть каждый день жизни будет наполнен миром и любовью, а вера в будущее никогда не покидает тебя.

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В этот особый день, когда ангелы летают вокруг, желаю тебе крепкого здоровья, безграничного счастья и неистощимой энергии. Пусть твой ангел-хранитель всегда ведет тебя к свету и успеху!

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Поздравляю с Днем ангела! Пусть каждый твой шаг ведет к новым, увлекательным возможностям, а дорога жизни будет покрыта ковром из счастливых моментов.

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В День ангела я хочу пожелать, чтобы твой ангел-хранитель всегда тебя оберегал и помогал во всех твоих делах - как дома, так и на работе. Пусть все твои усилия всегда прибегают, а тебя сопровождают удача, процветание и успех.

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С Днем ангела! Желаю, чтобы в твоей жизни было только ясные дни! Пусть твой Ангел-хранитель всегда оберегает тебя и благословляет каждое действие, помогая во всех начинаниях. Пусть он освещает твой жизненный путь и защищает своими крыльями! Счастливого праздника!

Красивые стихи на именины

Мій Ангелику маленький,

Бережи моє серденько:

Не пусти гріха до нього,

Щоб не скривдив я нікого.

Щоб не стало в серці темно -

Покажи, як бути чемним!

***

Бажаю людськoї пoшани.

Здорoв'я міцногo,

Кoхання палкoго.

Щоб дoля твoя,

Мов казка була.

Щoб серце співало,

Всяке лихo миналo.

Щоб ангел охорoняв,

Твoю душу і тілo.

А Гoсподь щoб тобі пoсилав,

Усе те, чoго ти прoсила.