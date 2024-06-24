День ангела 25 июня: душевные поздравления для именинников в стихах и прозе
День ангела - это особый день для каждого человека, когда празднуется имя святого покровителя. Если вы хотите порадовать друга, родного человека или коллегу, не забудьте подготовить поздравления.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, кто празднует именины 25 июня и как правильно поздравлять с днем ангела.
Кого поздравлять с именинами - список
- Иаков
- Василий.
Поздравление с днем ангела прозой
С Днем Ангела! Желаю тебе много счастливых моментов, наполненных смеха и тепла. Пусть каждый день жизни будет наполнен миром и любовью, а вера в будущее никогда не покидает тебя.
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В этот особый день, когда ангелы летают вокруг, желаю тебе крепкого здоровья, безграничного счастья и неистощимой энергии. Пусть твой ангел-хранитель всегда ведет тебя к свету и успеху!
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Поздравляю с Днем ангела! Пусть каждый твой шаг ведет к новым, увлекательным возможностям, а дорога жизни будет покрыта ковром из счастливых моментов.
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В День ангела я хочу пожелать, чтобы твой ангел-хранитель всегда тебя оберегал и помогал во всех твоих делах - как дома, так и на работе. Пусть все твои усилия всегда прибегают, а тебя сопровождают удача, процветание и успех.
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С Днем ангела! Желаю, чтобы в твоей жизни было только ясные дни! Пусть твой Ангел-хранитель всегда оберегает тебя и благословляет каждое действие, помогая во всех начинаниях. Пусть он освещает твой жизненный путь и защищает своими крыльями! Счастливого праздника!
Красивые стихи на именины
Мій Ангелику маленький,
Бережи моє серденько:
Не пусти гріха до нього,
Щоб не скривдив я нікого.
Щоб не стало в серці темно -
Покажи, як бути чемним!
***
Бажаю людськoї пoшани.
Здорoв'я міцногo,
Кoхання палкoго.
Щоб дoля твoя,
Мов казка була.
Щoб серце співало,
Всяке лихo миналo.
Щоб ангел охорoняв,
Твoю душу і тілo.
А Гoсподь щoб тобі пoсилав,
Усе те, чoго ти прoсила.
Раньше мы писали о том, когда будем праздновать яблочный, медовый и ореховый Спас.
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При написании материала были использованы источники: Церковный календарь, Большая украинская энциклопедия, "Гумореска".