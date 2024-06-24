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День ангела 25 червня: душевні привітання для іменинників у віршах та прозі

Понеділок 24 червня 2024 22:00
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День ангела 25 червня: душевні привітання для іменинників у віршах та прозі Кого привітати з днем ангела у вівторок (ілюстрація: freepik.com)
Автор: Марина Кравченко

День ангела - це особливий день для кожної людини, коли святкується ім'я святого покровителя. Якщо ви бажаєте порадувати друга, рідну людину або колегу, не забудьте підготувати привітання.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, хто святкує іменини 25 червня та як правильно вітати з днем ангела.

Кого вітати з іменинами - список

  • Яків
  • Василь.

Привітання з днем ангела прозою

З Днем Ангела! Бажаю тобі багато щасливих моментів, наповнених сміху та тепла. Нехай кожен день життя буде наповнений миром і любов'ю, а віра в майбутнє ніколи не покидає тебе.

***

У цей особливий день, коли ангели літають навколо, бажаю тобі міцного здоров'я, безмежного щастя і невичерпної енергії. Нехай твій ангел-охоронець завжди веде тебе до світла та успіху!

***

Вітаю з Днем ангела! Нехай кожен твій крок веде до нових, захопливих можливостей, а дорога життя буде вкрита килимом із щасливих моментів.

***

У День ангела я хочу побажати, щоб твій ангел-охоронець завжди тебе оберігав і допомагав у всіх твоїх справах - як вдома, так і на роботі. Нехай усі твої зусилля завжди вдаються, а тебе супроводжують удача, процвітання та успіх.

***

З Днем ангела! Бажаю, щоб у твоєму житті було лише ясні дні! Нехай твій Ангел-охоронець завжди оберігає тебе і благословляє кожну дію, допомагаючи у всіх починаннях. Нехай він освітлює твій життєвий шлях і захищає своїми крилами! Щасливого свята!

Красиві вірші на іменини

Мій Ангелику маленький,

Бережи моє серденько:

Не пусти гріха до нього,

Щоб не скривдив я нікого.

Щоб не стало в серці темно -

Покажи, як бути чемним!

***

Бажаю людськoї пoшани.

Здорoв'я міцногo,

Кoхання палкoго.

Щоб дoля твoя,

Мов казка була.

Щoб серце співало,

Всяке лихo миналo.

Щоб ангел охорoняв,

Твoю душу і тілo.

А Гoсподь щoб тобі пoсилав,

Усе те, чoго ти прoсила.

Раніше ми писали про те, коли будемо святкувати яблучний, медовий та горіховий Спас.

Читайте також, коли відзначається свято Петра і Павла за новим церковним календарем.

Під час написання матеріалу було використано джерела: Церковний календар, Велика українська енциклопедія, "Гумореска".

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