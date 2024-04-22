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Счастливого Песаха: поздравления со светлым праздником в прозе и стихах

Понедельник 22 апреля 2024 10:14
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Счастливого Песаха: поздравления со светлым праздником в прозе и стихах Как красиво поздравить с Песахом (фото: GettyImages)
Автор: Полина Иваненко

22 апреля начался светлый иудейский праздник Песах, который продлится до 30 апреля. Это событие вспоминает выход евреев из Египта и их освобождение от рабства.

Как красиво поздравить с Песахом, а также, что запрещено делать на этот праздник, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

При написании материала были использованы источники: "Новини Live", "Апостроф", сайт HappyB.

Что запрещено делать на Песах

В первый и последний день Песаха иудеям запрещено работать. Также нельзя употреблять продукты, которые сделаны на закваске или дрожжах, или которые были созданы в результате брожения. Такую пищу запрещено даже содержать дома.

Также на Песах запрещено пользоваться обычной посудой, поскольку считается, что в течение года она впитывает в себя продукты, которые нельзя есть на этот праздник.

Поздравдления с Песахом простыми словами

  • Поздравляем с великим праздником Песах, с весной и обновлением. и счастье!"
  • "Пусть славный праздник Песах пробудит чувство свободы и пошлет благодать в твою жизнь. Поздравляю, от души желаю мира и счастья, любви и достатка, гармонии и радости, ощущения легкости и восприятия всего прекрасного"
  • "Поздравляю с Великим иудейским праздником! Пусть Песах принесет благополучие, радость, новые события, радостное волнение. Здоровья, гармонии с собой и с окружающими, светлой радости и настоящего счастья! Пусть любовь вас окружает внутри и снаружи!".

Красивое стихотворение на Песах на украинском языке

"З Песахом хочу привітати
І здоров'я побажати.

Хай буде злагода і мир,
І щастя в домі цілий вир!

Нехай сім днів пройдуть в молитві,
Радості бажаю вам,
Нехай не буде в житті вашім
Болі, гіркоти і драм".

Напомним, ранее уже стало известно, на какие даты выпали праздники по новому церковному календарю.

Кроме того, мы недавно рассказывали, когда начинается Страстная неделя и что запрещено делать.

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