Счастливого Песаха: поздравления со светлым праздником в прозе и стихах
22 апреля начался светлый иудейский праздник Песах, который продлится до 30 апреля. Это событие вспоминает выход евреев из Египта и их освобождение от рабства.
Как красиво поздравить с Песахом, а также, что запрещено делать на этот праздник, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
При написании материала были использованы источники: "Новини Live", "Апостроф", сайт HappyB.
Что запрещено делать на Песах
В первый и последний день Песаха иудеям запрещено работать. Также нельзя употреблять продукты, которые сделаны на закваске или дрожжах, или которые были созданы в результате брожения. Такую пищу запрещено даже содержать дома.
Также на Песах запрещено пользоваться обычной посудой, поскольку считается, что в течение года она впитывает в себя продукты, которые нельзя есть на этот праздник.
Поздравдления с Песахом простыми словами
- Поздравляем с великим праздником Песах, с весной и обновлением. и счастье!"
- "Пусть славный праздник Песах пробудит чувство свободы и пошлет благодать в твою жизнь. Поздравляю, от души желаю мира и счастья, любви и достатка, гармонии и радости, ощущения легкости и восприятия всего прекрасного"
- "Поздравляю с Великим иудейским праздником! Пусть Песах принесет благополучие, радость, новые события, радостное волнение. Здоровья, гармонии с собой и с окружающими, светлой радости и настоящего счастья! Пусть любовь вас окружает внутри и снаружи!".
Красивое стихотворение на Песах на украинском языке
"З Песахом хочу привітати
І здоров'я побажати.
Хай буде злагода і мир,
І щастя в домі цілий вир!
Нехай сім днів пройдуть в молитві,
Радості бажаю вам,
Нехай не буде в житті вашім
Болі, гіркоти і драм".
Напомним, ранее уже стало известно, на какие даты выпали праздники по новому церковному календарю.
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