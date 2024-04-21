День ангела 22 апреля: веселые и трогательные поздравления с именинами на любой вкус

День ангела - особенный и достаточно интимный праздник. Впрочем, вы не будете выглядеть глупо, если поздравите с именинами родственника, друга или близкую коллегу.

У кого день ангела 22 апреля, а также как красиво поздравлять с этим праздником, рассказывает РБК-Украина (проект Styler). При написании материала были использованы источники: Церковный календарь, сайты "ОГО.UA", ТСН, "Молодий буковинець".