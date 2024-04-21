День ангела 22 квітня: веселі та щемливі привітання з іменинами на будь-який смак

День ангела - особливе та достатньо інтимне свято. Втім, ви не будете мати безглуздий вигляд, якщо привітаєте з іменинами родича, друга або близьку колегу.

У кого день ангела 22 квітня, а також як красиво вітати з цим святом, розповідає РБК-Україна (проект Styler).

Під час написання матеріалу було використано джерела: Церковний календар, сайти "ОГО.UA", ТСН, "Молодий буковинець".