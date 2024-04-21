День ангела 22 квітня: веселі та щемливі привітання з іменинами на будь-який смак
День ангела - особливе та достатньо інтимне свято. Втім, ви не будете мати безглуздий вигляд, якщо привітаєте з іменинами родича, друга або близьку колегу.
У кого день ангела 22 квітня, а також як красиво вітати з цим святом, розповідає РБК-Україна (проект Styler).
Під час написання матеріалу було використано джерела: Церковний календар, сайти "ОГО.UA", ТСН, "Молодий буковинець".
У кого іменини 22 квітня
Цього дня привітати з важливим святом варто людей, які носять такі імена:
- Варфоломій
- Віталій
- Всеволод
- Гаврило
- Дмитро
- Клим
- Лука
- Остап
- Платон
- Теодор
- Федір.
Красивий вірш на день ангела
"Хай добрий Ангел береже повік
Вогонь зорі, що долею зоветься.
Життя, неначе вишитий рушник,
Багрянцем калиновим усміхнеться.
Нехай волошками цвітуть літа прекрасні,
Нехай здійсняться тисячі бажань,
Щоб доля дарувала тільки щастя,
Ні грама бід, ні капельки страждань.
Будьте завжди гарними і молодими,
Бажаними, добрими і простими.
Зажди усміхненими і милими,
Зажди коханими і єдиними".
Привітання з іменинами в прозі та своїми словами
- "У цей чудовий день дозволь мені привітати тебе від щирого серця. Бажаю тобі успішних проектів, фінансового благополуччя, спокійної тихої домашньої гавані. Нехай кожен твій день буде вдалим, здоров'я - міцним, як скеля, а думки - світлими і безтурботними. Нехай твої близькі радують тебе і відчувають твою нескінченну турботу. Щастя тобі та добра!"
- "Вітаю з Днем ангела! Бажаю чудового здоров'я, успішної кар'єри, сімейного щастя та вірних друзів. Нехай здійсниться твій намічений життєвий план, нехай усе йде як по маслу.
- "Щиро бажаю усього, про що ти мрієш! Ангел нехай завжди буде поруч та надійно оберігає від усього поганого".
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