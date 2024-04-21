День ангела 21 апреля: лучшие поздравления для именинников

У каждого человека есть ангел-хранитель, который бережет его от беды. И есть праздник, в который можно поздравить его с этим - именины.

У кого день ангела 20 апреля, а также как сделать это красиво, рассказывает РБК-Украина (проект Styler). При написании материала были использованы источники: Церковный календарь, сайты "Люкс ФМ", "Поздравок".