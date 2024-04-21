День ангела 21 апреля: лучшие поздравления для именинников
У каждого человека есть ангел-хранитель, который бережет его от беды. И есть праздник, в который можно поздравить его с этим - именины.
У кого день ангела 20 апреля, а также как сделать это красиво, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
При написании материала были использованы источники: Церковный календарь, сайты "Люкс ФМ", "Поздравок".
Кто празднует день ангела 21 апреля
Поздравьте с именинами людей, которых зовут так:
- Гаврила
- Григорий
- Николай
- Александр
- Теодор
- Федор.
Трогательные стихи на именины на украинском языке
"Любові, радості, тепла!
Багатства, миру і поваги!
Хай рине зло у небуття,
Мрійливості вам та наснаги!
Здоров’я дітям і собі,
Роботу, що вас надихає,
Удачі поруч у житті,
Довіру близьких вам безкраю!
Терпіння серцю на роки.
Життя цінуйте кожну мить,
Хай, як струмок гірський чистенький,
Воно на сонечку блищить!".
SMS-поздравления с днем ангела
- "В День ангела хочу пожелать, чтобы твой ангел всегда тебя оберегал и помогал тебе во всех твоих делах - домашних и рабочих, чтобы все твои начинания были воплощены в жизнь, чтобы тебя всегда сопровождали удача, процветание и успех"
- "Искренне поздравляю Тебя с Днем Ангела! Пусть этот день будет для Тебя действительно глубоко радостным и наполненным Божьим присутствием!"
- "Желаю невероятной радости в твой День ангела, потрясающего успеха, волшебного вдохновения, искренних улыбок и преданных друзей! А еще - удачных дней, хороших новостей, огромной силы духа, приятных событий и неисчерпаемого оптимизма!"
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