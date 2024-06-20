День ангела 21 июня: как красиво поздравить с именинами друга, коллегу или близкого человека
Поздравления с Днем Ангела могут быть разными: веселыми и теплыми, стихотворными или прозаическими. Главное в них - искренность и лучшие пожелания, идущие от сердца.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, кто празднует именины 21 июня и как приветствовать близких.
Кого поздравлять с именинами - список
- Георгий
- Макар
- Егор
- Александр
- Иван
- Елена
- Иоанн
- Илона
- Елена.
Искренние поздравления прозой
- С Днем Ангела! Пусть этот день будет наполнен светом и теплом. Пусть каждый твой шаг сопровождается ангельской опекой, а сердце наполняется радостью и любовью!
- Сегодня твой особый день - день ангела! Пусть он наполнит твою жизнь радостью, счастьем и светлыми эмоциями. Будь всегда счастливым и любимым!
- С Днем Ангела тебя! Сегодня твой день, и я хочу, чтобы он был такой же светлый и обаятельный, как и ты. Желаю тебе море радости и безграничного счастья! Пусть твоя жизнь будет наполнена миром и гармонией, а вера в себя пусть будет тем светом, который всегда ведет только вперед.
- С Днем Ангела! Пусть этот день станет началом нового этапа, полного гармонии, веры в будущее и безграничного счастья. Будь всегда окружена любовью, теплом и ангельской нежностью.
- С Днем Ангела! Желаю тебе безграничной радости и нежности в сердце, которые наполнят каждый момент твоей жизни. Пусть твой ангел-хранитель всегда будет на страже твоего счастья, оберегая от невзгод и наполняя жизнь своим благословенным присутствием.
Красивые стихи на именины
Хай Ангел-Хранитель вночі
Запалить тобі три свічі...
Перша свіча - за любов:
Даруй її знов і знов.
Друга - за доброту,
правду і прямоту...
Третя свіча - оберіг
Від всіх негараздів і лих.
***
В день Ангела бажаю я любові
І від душі успішних перемог,
Натхнення, щастя світлого, здоров’я
І хай тебе оберігає Бог!
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При написании материала были использованы источники: Церковный календарь, сайты "Гумореска" и "Побажайко".