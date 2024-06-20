День ангела 21 июня: как красиво поздравить с именинами друга, коллегу или близкого человека

Поздравления с Днем Ангела могут быть разными: веселыми и теплыми, стихотворными или прозаическими. Главное в них - искренность и лучшие пожелания, идущие от сердца.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, кто празднует именины 21 июня и как приветствовать близких.

В день Ангела бажаю я любові

Ранее мы уже рассказывали о Дне Летнего солнцестояния 2024 года и как привлечь удачу на свою сторону.

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При написании материала были использованы источники: Церковный календарь, сайты "Гумореска" и "Побажайко".