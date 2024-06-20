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День ангела 21 июня: как красиво поздравить с именинами друга, коллегу или близкого человека

Четверг 20 июня 2024 22:00
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День ангела 21 июня: как красиво поздравить с именинами друга, коллегу или близкого человека Кого поздравить с днем ангела в пятницу (иллюстрация: freepik.com)
Автор: Марина Кравченко

Поздравления с Днем Ангела могут быть разными: веселыми и теплыми, стихотворными или прозаическими. Главное в них - искренность и лучшие пожелания, идущие от сердца.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, кто празднует именины 21 июня и как приветствовать близких.

Кого поздравлять с именинами - список

  • Георгий
  • Макар
  • Егор
  • Александр
  • Иван
  • Елена
  • Иоанн
  • Илона
  • Елена.

Искренние поздравления прозой

  • С Днем Ангела! Пусть этот день будет наполнен светом и теплом. Пусть каждый твой шаг сопровождается ангельской опекой, а сердце наполняется радостью и любовью!
  • Сегодня твой особый день - день ангела! Пусть он наполнит твою жизнь радостью, счастьем и светлыми эмоциями. Будь всегда счастливым и любимым!
  • С Днем Ангела тебя! Сегодня твой день, и я хочу, чтобы он был такой же светлый и обаятельный, как и ты. Желаю тебе море радости и безграничного счастья! Пусть твоя жизнь будет наполнена миром и гармонией, а вера в себя пусть будет тем светом, который всегда ведет только вперед.
  • С Днем Ангела! Пусть этот день станет началом нового этапа, полного гармонии, веры в будущее и безграничного счастья. Будь всегда окружена любовью, теплом и ангельской нежностью.
  • С Днем Ангела! Желаю тебе безграничной радости и нежности в сердце, которые наполнят каждый момент твоей жизни. Пусть твой ангел-хранитель всегда будет на страже твоего счастья, оберегая от невзгод и наполняя жизнь своим благословенным присутствием.

Красивые стихи на именины

Хай Ангел-Хранитель вночі

Запалить тобі три свічі...

Перша свіча - за любов:

Даруй її знов і знов.

Друга - за доброту,

правду і прямоту...

Третя свіча - оберіг

Від всіх негараздів і лих.

***

В день Ангела бажаю я любові

І від душі успішних перемог,

Натхнення, щастя світлого, здоров’я

І хай тебе оберігає Бог!

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При написании материала были использованы источники: Церковный календарь, сайты "Гумореска" и "Побажайко".

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