День ангела 21 червня: як красиво привітати з іменинами друга, колегу чи близьку людину
Привітання з Днем Ангела можуть бути різними: веселими і теплими, віршованими або прозовими. Головне в них - щирість і найкращі побажання, які йдуть від серця.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає, хто святкує іменини 21 червня та як вітати близьких.
Кого вітати з іменинами - список
- Георгій
- Макар
- Єгор
- Олександр
- Іван
- Олена
- Ян
- Ілона
- Олена.
Щирі привітання прозою
- З Днем Ангела! Нехай цей день буде наповнений світлом і теплом. Нехай кожен твій крок супроводжується ангельською опікою, а серце наповнюється радістю та любов'ю!
- Сьогодні твій особливий день - день ангела! Нехай він наповнить твоє життя радістю, щастям і світлими емоціями. Будь завжди щасливим і коханим!
- З Днем Ангела тебе! Сьогодні твій день, і я хочу, щоб він був такий же світлий і чарівний, як і ти. Бажаю тобі море радості та безмежного щастя! Нехай твоє життя буде наповнене миром і гармонією, а віра в себе нехай буде тим світлом, яке завжди веде лише вперед.
- З Днем Ангела! Нехай цей день стане початком нового етапу, сповненого гармонії, віри в майбутнє та безмежного щастя. Будь завжди оточена любов'ю, теплом та ангельською ніжністю.
- З Днем Ангела! Бажаю тобі безмежної радості та ніжності в серці, які наповнять кожен момент твого життя. Нехай твій ангел-охоронець завжди буде на сторожі твого щастя, оберігаючи від негараздів і наповнюючи життя своєю благословенною присутністю.
Красиві вірші на іменини
Хай Ангел-Хранитель вночі
Запалить тобі три свічі...
Перша свіча - за любов:
Даруй її знов і знов.
Друга - за доброту,
правду і прямоту...
Третя свіча - оберіг
Від всіх негараздів і лих.
***
В день Ангела бажаю я любові
І від душі успішних перемог,
Натхнення, щастя світлого, здоров’я
І хай тебе оберігає Бог!
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Під час написання матеріалу було використано джерела: Церковний календар, сайти "Гумореска" та "Побажайко".