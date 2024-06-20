День ангела 21 червня: як красиво привітати з іменинами друга, колегу чи близьку людину

Привітання з Днем Ангела можуть бути різними: веселими і теплими, віршованими або прозовими. Головне в них - щирість і найкращі побажання, які йдуть від серця.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, хто святкує іменини 21 червня та як вітати близьких.

І хай тебе оберігає Бог!

І від душі успішних перемог,

В день Ангела бажаю я любові

Від всіх негараздів і лих.

Даруй її знов і знов.

Запалить тобі три свічі...

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Під час написання матеріалу було використано джерела: Церковний календар, сайти "Гумореска" та "Побажайко".