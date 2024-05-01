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Эта молитва на Чистый четверг изменит вашу судьбу и привлечет счастье

Среда 01 мая 2024 21:10
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Эта молитва на Чистый четверг изменит вашу судьбу и привлечет счастье Молитва на Чистый четверг может изменить вашу судьбу (фото: freepik.com)
Автор: Ирина Костенко

В этом году Чистый четверг приходится на 2 мая. В этот день большое количество традиций связано с очищением человека - как его тела, так и души.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, какую молитву следует прочитать на Чистый четверг, чтобы изменить судьбу к лучшему.

При подготовке материала были использованы следующие источники: "Всеосвіта", "Патріоти України".

Почему четверг перед Пасхой - Чистый

Согласно Библии, в четверг - на Тайной вечере - Спаситель человеческий омыл ноги своим ученикам. Тем самым он показал пример братской любви и смирения.

В Евангелии отмечается, что именно тогда Иисус установил и обряд евхаристии - Святое Причастие.

Этот обряд признается всеми христианами - православными, католиками, лютеранами. Верующие вкушают вино и хлеб, символизирующие Тело и Кровь Иисуса Христа.

От Чистого четверга и до воскресенья - Пасхи - во всех православных храмах церковные службы посвящаются воспоминаниям о земных страданиях Спасителя.

Молитва на Чистый Четверг

Считается, что молитва, прочитанная в Пасхальный четверг, имеет особую силу.

Читать ее следует при зажженных церковных свечах и от всей души - желая полностью изменить себя и свою судьбу.

Один из вариантов молитвы на Чистый четверг - таков:

Ангел Божий, Хранитель моей души и моего тела!

Истинно прошу Тебя: не оставь меня во грехе, будь со мной рядом и не отдай бесам бессмертный дух мой.

Удержи меня от слабости и немощи, обузди вольность мою и направь меня на путь смирения и истинной веры в Господа.

И днем, и ночью, и в счастье, и в печали не оставь меня и иди со мной в Царство Небесное.

Аминь.

Напомним, ранее мы рассказывали, чего нельзя делать в последнюю неделю перед Пасхой, которую еще называют Страстной.

Читайте также о древних Пасхальных традициях, запретах и про Пасху Мертвых.

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ПЦУ Пасха Чистый четверг
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