ua en ru
Сб, 17 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

День ангела 18 февраля: душевные поздравления с именинами в стихах и прозе

Суббота 17 февраля 2024 22:01
UA EN RU
День ангела 18 февраля: душевные поздравления с именинами в стихах и прозе Как назвать ребенка 18 февраля (фото: freepik.com)
Автор: Полина Иваненко

18 февраля следует поздравить с именами людей, которые получили как редкие, так и популярные имена. Сформулируйте теплые пожелания или выберите теплые приветствия из списка ниже.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, у кого день ангела 18 февраля, как поздравить с именинами в прозе и стихах, а также как назвать ребенка в этот день.

Для подготовки материала были использованы источники: DayToday, Церковный календарь, сайты TrueUA и Ukr-sms.

У кого именинами 18 февраля

В этот день поздравить с днем ангела стоит людей со следующими именами: Василиса, Феодосий, Агафья, Парамон, Макар.

А по церковному календарю день ангела будут праздновать: Антон, Василиса, Макар, Михаил, Александра

Как назвать ребенка 18 февраля

Присмотритесь к таким именам, как: Василий, Виктор, Владимир, Вольдемар, Кузьма, Лев, Павел.

Поздравления с днем ангела

  • "Пусть под крыльями своими твой ангел хранит тебя, дарит только приятные мгновения, и судьбу добрую да пошлет"
  • "День ангела есть не у каждого человека. Ты счастлива, у тебя есть маленький друг, который охраняет тебя всю жизнь. И сегодня мы отмечаем его день рождения. Я желаю тебе, чтобы этот крылатый малыш всегда был рядом, как и все мы, твои друзья"
  • "С Днем Ангела тебя, желаю тебе никогда не сдаваться. Пусть твой Ангел Хранитель помогает тебе лететь, когда твои крылья опускаются вниз!"

Поздравления с днем ангела на украинском языке в стихах

"Ім'я дивовижне на світі існує,
І скажемо щиро-найкращим пасує.
І той, кому Бог це ім'я посилає,
В житті наче зіронька ясна сяє.
То ж хочу нині я тобі побажати
Тепло щирих друзів в житті відчувати,
Коханою бути, любов дарувати!
З Днем Ангела!"

Ранее мы уже рассказывали, что изменился церковный календарь праздников и когда Пасха.

Кроме того, недавно стало известно, действительно ли ребенок может унаследовать черты предыдущих сексуальных партнеров женщины.

Читайте РБК-Украина в Google News
свята Дети Имена
NEWS
Зеленский поговорил с Байденом: обсудили ситуацию на фронте и в Конгрессе
Зеленский поговорил с Байденом: обсудили ситуацию на фронте и в Конгрессе