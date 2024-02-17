День ангела 18 лютого: душевні привітання з іменинами у віршах та прозі

18 лютого варто привітати з іменами людей, які отримали як рідкісні, так і популярні імена. Сформулюйте теплі побажання або ж оберіть теплі привітання зі списку нижче.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, у кого день ангела 18 лютого, як привітати з іменинами у прозі та віршах, а також як назвати дитину у цей день.

Під час підготовки матеріалу було використано джерела: DayToday, Церковний календар, сайти TrueUA та Ukr-sms.