ua en ru
Сб, 17 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

День ангела 18 лютого: душевні привітання з іменинами у віршах та прозі

Субота 17 лютого 2024 22:01
UA EN RU
День ангела 18 лютого: душевні привітання з іменинами у віршах та прозі Як назвати дитину 18 лютого (фото: freepik.com)
Автор: Поліна Іваненко

18 лютого варто привітати з іменами людей, які отримали як рідкісні, так і популярні імена. Сформулюйте теплі побажання або ж оберіть теплі привітання зі списку нижче.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, у кого день ангела 18 лютого, як привітати з іменинами у прозі та віршах, а також як назвати дитину у цей день.

Під час підготовки матеріалу було використано джерела: DayToday, Церковний календар, сайти TrueUA та Ukr-sms.

У кого іменинами 18 лютого

Цього дня привітати з днем ангела варто людей з такими іменами: Василина, Феодосій, Агафія, Парамон, Макар.

А за церковним календарем день ангела святкуватимуть: Антон, Василиса, Макар, Михайло, Олександра

Як назвати дитину 18 лютого

Придивіться до таких імен як: Василь, Віктор, Володимир, Вольдемар, Кузьма, Лев, Павло.

Привітання з днем ангела

  • "Нехай під крилами своїми твій ангел береже тебе, дарує лиш приємні миті, і долю добру хай пошле"
  • "День ангела є не у кожної людини. Ти щаслива, в тебе є маленький друг, який охороняє тебе все життя. І сьогодні ми відзначаємо його день народження. Я бажаю тобі, щоб цей крилатий малюк завжди був поруч, як і всі ми, твої друзі"
  • "З Днем Ангела тебе, бажаю тобі ніколи не здаватися. Нехай твій Ангел Охоронець допомагає тобі летіти, коли твої крила опускаються вниз!"

Привітання з днем ангела у віршах

"Ім'я дивовижне на світі існує,
І скажемо щиро-найкращим пасує.
І той, кому Бог це ім'я посилає,
В житті наче зіронька ясна сяє.
То ж хочу нині я тобі побажати
Тепло щирих друзів в житті відчувати,
Коханою бути, любов дарувати!
З Днем Ангела!"

Раніше ми вже розповідали, що як змінився церковний календар свят і коли Великдень.

Окрім цього, нещодавно стало відомо, чи дійсно дитина може успадкувати риси попередніх сексуальних партнерів жінки.

Читайте РБК-Україна в Google News
свята Діти Імена
NEWS
Зеленський поговорив з Байденом: обговорили ситуацію на фронті й у Конгресі
Зеленський поговорив з Байденом: обговорили ситуацію на фронті й у Конгресі