День ангела 18 лютого: душевні привітання з іменинами у віршах та прозі
18 лютого варто привітати з іменами людей, які отримали як рідкісні, так і популярні імена. Сформулюйте теплі побажання або ж оберіть теплі привітання зі списку нижче.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає, у кого день ангела 18 лютого, як привітати з іменинами у прозі та віршах, а також як назвати дитину у цей день.
Під час підготовки матеріалу було використано джерела: DayToday, Церковний календар, сайти TrueUA та Ukr-sms.
У кого іменинами 18 лютого
Цього дня привітати з днем ангела варто людей з такими іменами: Василина, Феодосій, Агафія, Парамон, Макар.
А за церковним календарем день ангела святкуватимуть: Антон, Василиса, Макар, Михайло, Олександра
Як назвати дитину 18 лютого
Придивіться до таких імен як: Василь, Віктор, Володимир, Вольдемар, Кузьма, Лев, Павло.
Привітання з днем ангела
- "Нехай під крилами своїми твій ангел береже тебе, дарує лиш приємні миті, і долю добру хай пошле"
- "День ангела є не у кожної людини. Ти щаслива, в тебе є маленький друг, який охороняє тебе все життя. І сьогодні ми відзначаємо його день народження. Я бажаю тобі, щоб цей крилатий малюк завжди був поруч, як і всі ми, твої друзі"
- "З Днем Ангела тебе, бажаю тобі ніколи не здаватися. Нехай твій Ангел Охоронець допомагає тобі летіти, коли твої крила опускаються вниз!"
Привітання з днем ангела у віршах
"Ім'я дивовижне на світі існує,
І скажемо щиро-найкращим пасує.
І той, кому Бог це ім'я посилає,
В житті наче зіронька ясна сяє.
То ж хочу нині я тобі побажати
Тепло щирих друзів в житті відчувати,
Коханою бути, любов дарувати!
З Днем Ангела!"
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