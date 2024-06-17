День ангела 18 июня: лучшие поздравления с именинами

Кого поздравлять с именинами - список

Даниил

Афанасий

Михаил

Леонтий

Ефросинья

Дарья

Мария.

Искренние поздравления прозой

Поздравляю с Днем Ангела! Пусть этот день наполнит твою жизнь радостью, миром и гармонией. Желаю крепкого здоровья, счастья и успехов во всех начинаниях. Пусть каждый день приносит новые возможности для радости и любви, с праздником!

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С Днем Ангела! Пусть каждый новый день приносит тебе только радость и вдохновение. Желаю крепкого здоровья, счастливых моментов и большой удачи. Пусть твой ангел-хранитель всегда ведет тебя к свету и успеху.

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Пусть твой ангел-хранитель наполнит жизнь теплом, радостью и несравнимой благодатью. Пусть каждый миг будет полон счастья, любви и света, а все твои мечты сбываются. Пусть этот день станет началом новых свершений и незабываемых приключений, а ангелы всегда будут рядом, оберегая тебя от всех невзгод. С Днем ангела!

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В этот особый день, когда ангелы летают вокруг, желаю тебе здоровья, счастья и неиссякаемой энергии. Пусть каждая минута жизни будет для тебя счастливой, а каждое испытание - возможностью расти и развиваться. Пусть твой ангел-хранитель всегда ведет тебя к свету. С Днем ангела!

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Поздравляю с Днем Ангела! Пусть ангел-хранитель всегда будет рядом, защищая тебя от всего злого и негативного. Желаю счастья, здоровья и удачи во всех начинаниях!

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Сегодня твой праздник и я желаю, чтобы твоя жизнь была полна любви, счастья и крепкого здоровья. Пусть каждый новый день дарит тебе гармонию и новые возможности, а ангел-хранитель всегда будет рядом, помогая и поддерживая тебя во всех начинаниях. Пусть каждый момент твоей жизни будет особенным и незабываемым!

Красивые стихи на именины

В день Ангела бажаю я любові

І від душі успішних перемог,

Натхнення, щастя світлого, здоров’я

І хай тебе оберігає Бог !

***

Вітаючи Тебе сьогодні,

Сказати хочу знов і знов,

Нехай завжди живуть з Тобою

Надія, Віра та Любов.

Хай добрий Ангел із небес

Боронить і не розчарує,

І дивних тисячі чудес

В житті твоїм Тобі дарує.

***

Ангел вдома в тебе був,

Тож молитву твою чув,

І на твої іменини,

Вже дарує щохвилини:

Пуд здоров’я і пуд віри,

Кілограмів сто надії,

Фунтів тисячі любові,

І кохання не на слові,

А каратів так відерце,

Радості у Ваше серце,

Ну і ще букет удачі,

І добра у Вашу вдачу!